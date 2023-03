Η Credit Suisse απορρίπτει την προσφορά εξαγορά της από την UBS, μετέδωσε το Bloomberg News, μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η UBS Group έχει προσφέρει έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse ανθίσταται στην πρόταση γιατί θεωρεί ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).

Σύμφωνα με τους Financial Times, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS Group AG, προσφέρθηκε να εξαγοράσει την Credit Suisse για έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τη νομοθεσία της χώρας για να παρακάμψει μια ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή.

BREAKING: UBS offers to buy Credit Suisse for up to $1 billion, the Financial Times reports https://t.co/i9ZLPrEy3p pic.twitter.com/QGU7R6NRPu

— Bloomberg (@business) March 19, 2023