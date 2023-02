Προκλητικότατη ενέργεια του Ρώσου πρεσβευτή στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπέζνια, ο οποίος δεν έδειξε να σέβεται ούτε στο ελάχιστο τα θύματα του πόλεμου στην Ουκρανία, διακόπτωνας την ενός λεπτού σιγή.

Σύμφωνα με το SkyNews, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα απευθύνθηκε στους παρευρισκομένους καλώντας για ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία και κατηγορώντας ταυτόχρονα τη Ρωσία για «γενοκτονία».

Ωστόσο την ώρα που όλοι οι εκπρόσωποι των χωρών άρχισαν να σηκώνονται στα όρθιοι, ο Ρώσος εκπρόσωπος χτύπησε επανειλημμένα το μικρόφωνό του, προσπαθώντας να πάρει με αυτόν τον τρόπο τον λόγο, αναγκάζοντάς τους να καθίσουν και πάλι κάτω για να τον ακούσουν.

Έτσι αφού πήρε τον λόγο και κατηγόρησε Τη Δύση ότι «σπρώχνει δική της ατζέντα», φωνάζοντας πως «όλες οι ζωές είναι πολύτιμες» και απαίτησε να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή για τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν πέσοι νεκροί στον πόλεμο από το 2014.

At a meeting of the UN Security Council, RU Amb. Nebenzya broke a minute of silence in memory of the Ukrainians who died in the war unleashed by his own country.

As the congregation rose from their seats to honor the memory, RU Amb. Nebenzya began banging into his microphone. pic.twitter.com/2ismWs3gMM

