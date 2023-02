Οι Έλληνες που ήρθαν ξαφνικά και σώζουν ζωές

Το λένε οι Τούρκοι για τους άνδρες της ΕΜΑΚ, ότι ήρθαν ξαφνικά στην δοκιμαζόμενη από τα ρίχτερ Τουρκία και σώζουν συνεχώς ζωές. Κι ας ο εγκέλαδος συνεχώς χτυπά πάνω στα χαλάσματα, εκεί που οι πυροσβέστες μας προσπαθούν να ανακαλύψουν ζωή. Με επαγγελματισμό, με ανθρωπιά με προσήλωση στην δύσκολη αποστολή τους, έσωσαν χθες αρκετές ώρες μετά τον σεισμό άλλη μια κοπέλα την Αϊρίν. Ένα ελληνικότατο «ευχαριστώ”, ακούστηκε εκείνη την ώρα από τα χείλη των Τούρκων προς τους Έλληνες διασώστες που έκαναν πάλι το θαύμα τους με την 20οχρονη Αϊρίν. Είναι το πέμπτο άτομο που απεγκλώβισαν ζωντανό κάτω από τα ερείπια, ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό, ώρες μετά τους ισχυρούς μετασεισμούς..

Οι πυροσβέστες μας άκουσαν τη φωνή της κοπέλας και ρίχτηκαν στον αγώνα για να φτάσουν κοντά της, καταφέρνοντας να πλησιάσουν στο σημείο που ήταν παγιδευμένη. Έβλεπες την εικόνα από την τηλεόραση και πάγωνες: Τα συντρίμμια του σπιτιού και το σώμα της νεκρής μητέρας, που βρισκόταν δίπλα της, είχαν εγκλωβίσει το πόδι της νεαρής Αϊρίν και οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώθηκαν στο να απομακρύνουν τα χαλάσματα και να το απεγκλωβίσουν. Αρχικά, μάλιστα, η ίδια η 20χρονη είχε πει στους διασώστες να της κόψουν το πόδι για να την απελευθερώσουν. Τελικά τα κατάφεραν, έκαναν το θαύμα τους.

***

Ημέρες του 1999;

Όλοι τώρα ελπίζουν πως με την έκρηξη διεθνούς αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων από χώρες που έχουν περίπλοκες, αν όχι συγκρουσιακές σχέσεις με την Άγκυρα, ίσως αλλάξουν πολλά πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι κρίσιμες από αυτή την άποψη, καθώς το 1999, οι «δίδυμοι σεισμοί» σε Ελλάδα και Τουρκία είχαν πυροδοτήσει μια ιστορική συμφιλίωση μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας το δρόμο για την πολλά υποσχόμενη τότε φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κύπρο που κορυφώθηκε με το σχέδιο Ανάν το 2004. Ας το ελπίσουμε επανάληψη του 1999…

***

Το καλεντάρι των εκλογών στη Βουλή

Δεν υπάρχει καμία άλλη συζήτηση στα «πηγαδάκια» των βουλευτών στη Βουλή από την ημερομηνία των εκλογών. Οι έχοντες την πληροφορία (λέμε τώρα) γαλάζιοι βουλευτές (και είναι αρκετοί) λένε πως «κλείδωσε η 9η Απριλίου» . Άλλοι όμως (που κανείς δεν γνωρίζει από πού αντλούν τις πληροφορίες τους) επιμένουν πως οι εκλογές θα γίνουν στις 14 Μαΐου. Οι πρώτοι (με την 9η Απριλίου) υπερθεματίζουν για την 14η Μαΐου, αλλά λένε πως θα είναι δεύτερες εκλογές. Υπάρχουν και μερικοί που μεταθέτουν την ημερομηνία των εκλογών τον Ιούνιου. Ο κάθε ένας λέει ότι θέλει και βάζουν και στοιχήματα. Επίσης προβλέπουν και πότε θα διαλυθεί η Βουλή. Οι πρώτοι (της 9ης Απριλίου) προεξοφλούν ότι η Βουλή θα διαλυθεί στις 10 Μαρτίου, αλλά η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει στις 12 Μαρτίου (που είναι και Κυριακή). Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι περισσότεροι βουλευτές δεν έρχονται πλέον στη Βουλή. Βρίσκονται στις εκλογικές τους περιφέρειες, κόβουν ακόμα πίτες ή εμφανίζονται σε τηλεοπτικά παράθυρα.

***

Η φράση του Πρωθυπουργού και οι εκλογές

Ωστόσο μια φράση του Πρωθυπουργού προχθές στη Βουλή προκάλεσε προβληματισμό ως προς την ημερομηνία των εκλογών. Είπε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα. «Εσείς για μήνες, γιατί μήνες έχουμε μπροστά μέχρι τις εκλογές κ. Τσίπρα, θα απέχετε από τις ψηφοφορίες» είπε ο πρωθυπουργός στην δευτερολογία του καταγγέλλοντας τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την απόφαση του να απέχει το κόμμα του από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Αυτό το «μήνες που έχουμε μπροστά μας ως τις εκλογές», είναι ότι προκάλεσε τον προβληματισμό. Ωστόσο άλλοι βουλευτές θύμιζαν άλλη φράση του Πρωθυπουργού, ότι «κάποιες εκλογές θα γίνουν μετά το Πάσχα», προεξοφλώντας ότι οι «κάποιες» θα είναι οι δεύτερες εκλογές.

***

Γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν εκλογές εδώ και τώρα

Οι Συριζαίοι θέλουν εκλογές εδώ και τώρα: Εάν είναι δυνατόν διάλυση, τώρα της Βουλής και εκλογές μέσα στο Μάρτιο. Αλλά τι Μάρτιος τι Απρίλιος, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει, όμως για πολλούς συριζαίους ο Μάιος και πολύ περισσότερο ο Ιούνιος, θεωρώντας ότι πολλοί νεολαίοι δεν πρόκειται να ψηφίσουν. Είτε θα απέχουν είτε θα βρίσκονται (τον Ιούνιο) στα νησιά για δουλειά. Και στην Κουμουνδούρου δίνουν ιδιαίτερη σημασία στους νεολαίους.

***

Ανακατατάξεις λόγω… καπνίσματος στη Βουλή

Υπάρχουν ορισμένες χωροταξικές ανακατατάξεις που έφερε η απαγόρευση του καπνίσματος στη Βουλή. Για παράδειγμα έως τώρα οι καπνίζοντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνονταν στο καφενείο της Βουλής. Εκεί πήγαιναν για κουβέντα και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (μη καπνίζοντες). Πήγαιναν όμως και βουλευτές του ΠαΣοΚ-ΚΙΝΑΛ. Οι της ΝΔ μαζεύονταν στο Εντευκτήριο βουλευτών και όσοι καπνίζουν έξω στην βεράντα του Εντευκτηρίου. Τι γίνεται όμως εάν ένας βουλευτής της ΝΔ καπνίζει και τώρα με τον χιονιά δεν θέλει την βεράντα. Πάει στο καφενείο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κι αν συμβεί το αντίθετο; Αν, δηλαδή ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκοψε προσφάτως το τσιγάρο τον ενοχλεί τώρα ο καπνός αλήθεια τι κάνει; Πάει στο Εντευκτήριο, όπως φερ΄ειπείν ο Παύλος Πολάκης που έκοψε το τσιγάρο, αλλά δεν μετέχει σε κανένα πηγαδάκι νεοδημοκρατών.

***

Και τα F-35 στο ΚΥΣΕΑ

Δεν ήταν μόνον οι ισραηλινοί πύραυλοι Spike το κύριο θέμα της (τακτικής) σύγκλισης του ΚΥΣΕΑ. Ήταν μετά την αποκάλυψη του γερουσιαστή Μενέντεζ ότι άναψε το πράσινο φως για την προμήθεια στην Ελλάδα των F-35 και συζήτηση για αυτό το μαχητικό- υπερόπλο 5ης γενιάς. Η Ελλάδα θα προμηθευτεί σε πρώτη φάση 20 F-35 και θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει τ0 2028, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε στη Βουλή. Στο ελληνικό Πεντάγωνο περιμένουν από την Ουάσιγκτον τα τυπικά χαρτιά, ώστε να αρχίσει αν υλοποιείται η διαδικασία.

***

Το Spitfire, το διπλάνο Bristol Scout και το καλάθι με το τσάι

«Would you like a cup of tea;», είπε με αυτή την βαριά ουαλική προφορά ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας υποδεχόμενος στο Λονδίνο τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Οι Βρετανοί έχουν πάθος με το τσάι (αν και δεν φυτρώνει στην χώρα τους και το σερβίρισμα τσαγιού είναι μια κανονική ιεροτελεστία. Να σκεφτείτε ότι όταν ήρθε η ώρα οι δύο υπουργοί να ανταλλάξουν δώρα, ο Ουάλας δώρισε τον Έλληνα υπουργό ένα… καλάθι. Στο καλάθι έμαθα πως περιείχε τσάγια πολλών γεύσεων. Ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος του έκανε ευρηματικά δώρα. Πρώτον: Το έδωσε ένα… αεροπλανάκι, μια ρεπλίκα του ελληνικού Spitfire MJ755 το οποίο να θυμίσω είχε πάρει μέρος στη Μάχη της Αγγλίας. Ο Βρετανός ενθουσιάστηκε. Αλλά ενθουσιάστηκε και με το δεύτερο δώρο που του έδωσε ο Έλληνας υπουργός.

Του χάρισέ λοιπόν ένα… στικάκι. Το οποίος έδειχνε την πτήση ενός διπλάνου, του ξακουστού Bristol Scout του μαχητικού αεροπλάνου που θριάμβευσε στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα θα πείτε τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό το αεροπλάνο και γιατί δωρίσαμε το στικάκι στον Βρετανό υπουργό; Επειδή ο γιος του πιλότου του Bristol Scout το ανακατασκεύασε και πέταξε με αυτό από την Θάσο. Από την Θάσο πετούσε ο πατέρας του αντιμετωπίζοντας τους Γερμανούς που εξορμούσαν από την Καβάλα. Να σημειώσω ότι τα δώρα οι δύο υπουργοί τα αντάλλαξαν πάνω στο αντιτορπιλικό Diamond στο λιμάνι του Πόρτσμουθ, όπου υπογράφηκε και η συμφωνία «κοινού οράματος».

***

Ο Κουτσούμπας και η Σεμίνα Διγενή

Σε μια διαφορετική εκδήλωση βρέθηκε το χιονισμένο απόγευμα της Δευτέρας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στη βιβλιοπαρουσίαση του νέου βιβλίου της Σεμίνας Διγενή “Αποδελτίωση ΙΙ”. Για το βιβλίο μίλησαν ο διευθυντής του Ριζοσπάστη Κύριλλος Παπασταύρου, ο εικαστικός Γιάννης Μετζικώφ και οι ηθοποιοί Άλκης Παναγιωτίδης και Θέμης Πάνου ενώ παρευρέθηκαν επίσης η Μάγδα Φύσσα, ο Γιώργος Νταλάρας, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Βασίλης Σαλέας, ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γιάννης Βαρδής, η Νικολέτα Βλαβιανού, η Ελένη Ροδά, η Ηρώ Μουκίου κα.

Λίγο πριν το τέλος της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αφού προσκλήθηκε από τη Σεμίνα Διγενή πήρε το λόγο, όχι φυσικά για να μιλήσει για το βιβλίο, αλλά για την υποψηφιότητα της με το ΚΚΕ στον Νότιο Τομέα Αθηνών. Θυμίζω ότι βουλευτής του ΚΚΕ στον Νότιο Τομέα είναι ο Χρήστος Κατσώτης, ο οποίος βέβαια είναι εκ νέου υποψήφιος, αλλά λόγω του ότι οι έδρες έχουν αυξηθεί, το ΚΚΕ διεκδικεί και δεύτερη έδρα. Για να δούμε, θα δούμε και τη Διγενή στη βουλή;

***

Ένα περιστατικό με τον Μανούσο Βολουδάκη στην Κωνσταντινούπολη

Ήταν σοκ για όλους τους βουλευτές η είδηση του θανάτου του βουλευτή Χανίων της ΝΔ Μανούσου Βολουδάκη. Ήταν η ώρα που στην Ολομέλεια συζητείτο η τροπολογία για να μπει φραγμός στο μόρφωμα Κασιδιάρη, όταν μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα ότι ο βουλευτής κατέληξε μετά από σύντομη (αλλά σκληρή) μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Αμέσως όρθιοι οι βουλευτές κράτησαν ενός λεπτού σιγή τιμώντας την μνήμη του.

Ο Μανούσος Βολουδάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ανάμεσα στους βουλευτές. Τον θυμάμαι στην Κωνσταντινούπολη, πριν από μερικούς μήνες, στη διακοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, όρθιο μπροστά στον Χουλουσί Ακάρ, να καταγγέλλει τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, καθώς και στο γεγονός ότι, τελευταία, η Τουρκία ζητεί και αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η Τουρκία, είπε στον Τούρκο υπουργό Άμυνας (τον οποίο εκνεύρισε και αποχώρησε από την αίθουσα), θεωρεί δικαίωμά της να κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία και στο Ιράκ και ζητά να έχουμε εμείς περιορισμούς εντός της επικράτειάς μας. Το σκεπτικό αυτό θυμίζει το σκεπτικό της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία». Αυτός ήταν ο Μανούσος Βολουδάκης αιωνία του η μνήμη…

***

Το απίστευτο ρουσφέτι που ζήτησαν από τον Λοβέρδο

Μια απίστευτη ιστορία μοιράστηκε ο Ανδρέας Λοβέρδος, παραχωρώντας συνέντευξη στην Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη, στην εκπομπή «Έλεος» στο MEGA. Σύμφωνα με όσα είπε, πριν γίνει πρώτη φορά υπουργός, κάποιος του ζήτησε να μετατεθεί η γυναίκα του εκεί που μετατίθεται ο εραστής της για να μην τη… χάσει. Να πάνε δηλαδή όλοι μαζί… «οικογενειακώς». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι προσπάθησαν τουλάχιστον δύο φορές να τον χρηματίσουν.