25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Με πρεμιέρες από όλο τον κόσμο

Σε κάτι λιγότερο από ένα μήνα, στις 2 Μαρτίου και για 25η φορά στην Ιστορία του, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα σηκώσει αυλαία. Τριάντα δύο στο σύνολό τους παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό, το τμήμα Newcomers και το τμήμα >>Film Forward, ενώ όλα τα ντοκιμαντέρ διαγωνίζονται για έξι επίσημα βραβεία και 14 παράλληλα. Στις 12 Μαρτίου η αυλαία θα κατεβεί.

Διεθνές Διαγωνιστικό

Το «Ζάκρος» (ελληνική πρεμιέρα) του Φίλιππου Κουτσαφτή, δημιουργού του εμβληματικού ντοκιμαντέρ ¨Αγέλαστος πέτρα», ανήκει στις 12 ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο (με χρηματικό έπαθλο 12.000 ευρώ, καθώς και τον Αργυρό Αλέξανδρο, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ). Μια περιπλάνηση στους λαβύρινθους του χρόνου και της ιστορικής μνήμης, με φόντο έναν τόπο λουσμένο από το φως και τον άνεμο.

Στο ίδιο τμήμα θα βρούμε το «Mighty Afrin: In the Time of Floods» (παγκόσμια πρεμιέρα) του Άγγελου Ράλλη που μέσα από τη σπαρακτική ιστορία ενός 12χρονου ορφανού κοριτσιού από το Μπαγκλαντές θίγει το ζήτημα των κλιματικών προσφύγων, όπως και το «Queen of the Deuce» (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) της Βάλερι Κοντάκος η οποία μάς συστήνει την Τσέλι Γουίλσον, βασίλισσα της βιομηχανίας του πορνό στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1970 και αντισυμβατικό φεμινιστικό σύμβολο.

Το «General Hercules» (διεθνής πρεμιέρα) του Μπρόντι Πουλ μάς ταξιδεύει στην αυστραλιανή ενδοχώρα, όπου ένας δονκιχωτικός πολιτικός αγώνας ανατέμνει τη διαφθορά και τις παθογένειες μιας ολόκληρης χώρας και το «Under the Sky of Damascus» (διεθνής πρεμιέρα) των Χέμπα Χαλέντ, Ταλάλ Ντερκί και Αλί Γουαζί μάς συστήνει μια ομάδα νεαρών γυναικών από τη Συρία, οι οποίες βρίσκουν δίοδο στην τέχνη για να μιλήσουν για τη σεξουαλική κακοποίηση που έχουν υποστεί.

Newcomers 12

Στο διαγωνιστικό τμήμα Newcomers 12 πρώτες ή δεύτερες ταινίες νέων δημιουργών διεκδικούν τον Χρυσό Αλέξανδρο «Δημήτρης Εϊπίδης» (χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ) και τον Αργυρό Αλέξανδρο (χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ). Στο «Ladies in Waiting» (παγκόσμια πρεμιέρα) η Ιωάννα Τσουκαλά πραγματεύεται το ταμπού θέμα της ψυχικής υγείας, διεισδύοντας στα άδυτα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ενώ το «ΑΚΟΕ/ΑΜΦΙ: Η ιστορία μιας επανάστασης (*Να κοιμάμαι στο στήθος του…)», επίσης σε παγκόσμια πρεμιέρα, ο Ιωσήφ Βαρδάκης παρακολουθεί πώς το ΑΚΟΕ και το περιοδικό Αμφί επηρέασαν τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

Ενα ηλικιωμένο ζευγάρι μπαίνει κάτω από το μικροσκόπιο του Χρήστου Ανδριανόπουλου στο «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα» (παγκόσμια πρεμιέρα) του παρατηρεί από απόσταση αναπνοής ταξιδεύοντας στα ανεξερεύνητα μονοπάτια της τρίτης ηλικίας και το τρυφερό ταξίδι συμφιλίωσης και αυτογνωσίας μιας οικογένειας, με αφορμή μια επικείμενη απώλεια είναι το θέμα στο «Red Herring» (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Κιτ Βίνσεντ.

>>Film Forward

Κάνοντας μια επιλογή από τις ταινίες του τμήματος >>Film Forward, όπου επίσης απονέμονται δύο χρηματικά βραβεία, μπορούμε να σταθούμε στο «Άβατον» (παγκόσμια πρεμιέρα) της Ειρήνης Καραγιαννοπούλου στο επίκεντρο του οποίου οι άκαμπτοι κανόνες του Αγίου Όρους, αλλά και στη «Βάρδια» (ελληνική πρεμιέρα) μέσω της οποίας ο Γρηγόρης Ρέντης μάς μεταφέρει στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας, φέρνοντας στο φως έναν άγνωστο κόσμο: την καθημερινότητα των μισθοφόρων που έχουν αναλάβει να προστατεύουν τα πλοία από τις πειρατικές επιθέσεις.

Το «Iron Butterflies» (ευρωπαϊκή πρεμιέρα) του Ρόμαν Λιούμπιι ανατρέχει στις απαρχές του ουκρανικού δράματος και τη συντριβή της πτήσης 17 της Malaysia Airlines, τον Ιούλιο του 2014, ρίχνοντας φως σε ένα −πιθανώς− ανεξιχνίαστο έγκλημα πολέμου και το «Inside My Heart» (διεθνής πρεμιέρα) της Σάσκια Μπόντεκε ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ανθρώπινης θέλησης, αποδεικνύοντας πως η δύναμη της καρδιάς συχνά υπερβαίνει κάθε εμπόδιο που θέτουν το σώμα και το μυαλό.

Να σημειωθεί ότι η ταινία που θα κερδίσει τον Χρυσό Αλέξανδρο στο Διεθνές Διαγωνιστικό βρίσκει αυτόματα θέση στη λίστα προεπιλογής για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Όπως έγινε με την ταινία «A House Μade of Splinters» του Σάιμον Λέρενγκ Βίλμοντ, η οποία κέρδισε πέρυσι τον Χρυσό Αλέξανδρο και τώρα είναι ανάμεσα στις πέντε ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.