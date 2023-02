Γιατί οι Ευρωπαίοι Αγαπάνε τον Διαγωνισμό της Eurovision

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ένας μακροχρόνιος ετήσιος μουσικός διαγωνισμός που διεξάγεται κάθε χρόνο από το 1956. Διοργανώνεται από την European Broadcasting Union και είναι ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στον κόσμο, με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν παραστάσεις από τις συμμετέχουσες χώρες σε όλη την Ευρώπη (και όχι μόνο). Ο διαγωνισμός έχει γίνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο που είναι αγαπητό σε πολλούς Ευρωπαίους, και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό.

Πρώτα και κύρια, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια γιορτή της μουσικής και της πολιτιστικής πολυμορφίας. Ο διαγωνισμός συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα μουσικών στυλ και καλλιτεχνών από όλες τις γωνιές της Ευρώπης, δίνοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους ήχους και κουλτούρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση και η ομογενοποίηση μπορούν μερικές φορές να κάνουν τον κόσμο να αισθάνεται μικρότερος και λιγότερο διαφορετικός. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision υπενθυμίζει στους ανθρώπους τον πλούτο και την ποικιλία των πολιτισμών και των παραδόσεων που συνθέτουν την Ευρώπη, και παρέχει μια πλατφόρμα για την προβολή και την εκτίμηση αυτών των πολιτισμών.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι τόσο δημοφιλής στην Ευρώπη είναι ότι καλλιεργεί μια αίσθηση κοινότητας και ενότητας μεταξύ των Ευρωπαίων. Ο διαγωνισμός είναι μια κοινή εμπειρία που οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν για να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν, ανεξάρτητα από το εθνικό τους υπόβαθρο ή τη γλώσσα. Αυτή η αίσθηση ενότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένων των ιστορικών εντάσεων και συγκρούσεων που συχνά ταλαιπωρούν την Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια έως και σήμερα. Ο διαγωνισμός παρέχει μια θετική και εποικοδομητική διέξοδο για αυτές τις εντάσεις, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να συναντηθούν και να γιορτάσουν την κοινή τους πολιτιστική κληρονομιά. Πολλές φορές βέβαια φαίνεται να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις ψηφοφορίες αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να το αποδείξει.

Ο διαγωνισμός έχει επίσης μια ισχυρή παράδοση στο κιτς, που είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο έχει γίνει τόσο δημοφιλής. Τα υπερβολικά κοστούμια, οι στίχοι και οι μοναδικές ερμηνείες είναι όλα μέρος αυτού που κάνει τον διαγωνισμό τόσο απολαυστικό. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν το θέαμα του διαγωνισμού και την ευκαιρία να γελάσουν και να περάσουν καλά με φίλους και οικογένεια. Ο διαγωνισμός έχει γίνει μια πηγή χαλαρής ψυχαγωγίας που παρέχει μια ευπρόσδεκτη ανάπαυλα από τα πιο σοβαρά και πιεστικά ζητήματα του κόσμου.

Τέλος, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι μια πλατφόρμα για ανερχόμενους καλλιτέχνες και μουσικούς να αναδείξουν τα ταλέντα τους. Πολλοί από τους ερμηνευτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι σχετικά άγνωστοι, αλλά η έκθεση που λαμβάνουν από τον διαγωνισμό μπορεί να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να τους δώσει την αναγνώριση που τους αξίζει όπως οι Maneskin που κέρδισαν το 2021.

Για το 2023 την διοργάνωση της Eurovision θα την αναλάβει το Λίβερπουλ, αφού η πόλη κέρδισε την ευκαιρία να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό στη θέση της περσινής νικήτριας, της Ουκρανίας. Ο ένας ημιτελικός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9 Μαΐου και ο άλλος την Πέμπτη 11 Μαΐου. Ο μεγάλος τελικός – θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου.

Αν και κέρδισε η Ουκρανία κέρδισε το 2022 – χάρη στο folk-rap γκρουπ Kalush Orchestra, οι διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών (EBU) έκριναν ότι δεν θα ήταν ασφαλές να φιλοξενηθεί ο επόμενος διαγωνισμός στη χώρα, καθώς οι κίνδυνοι ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και μαζικών απωλειών ήταν πολύ μεγάλοι.

Η EBU έκανε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ψηφοφορίας φέτος, ανακοινώνοντας ότι όλοι όσοι παρακολουθούν το σόου, όπου κι αν ζουν στον κόσμο, μπορούν να ψηφίσουν για το αγαπημένο τους τραγούδι. Οι διαδικτυακές ψήφοι από χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision θα μετατραπούν σε πόντους που θα έχουν την ίδια βαρύτητα με μία συμμετέχουσα χώρα. Η EBU είπε επίσης ότι μόνο οι ψήφοι των θεατών – όχι η κριτική επιτροπή – θα αποφασίσουν ποιες χώρες θα περάσουν στον τελικό.

H Ελλάδα με την συμμετοχή του 16χρονου Victor Vernicos Jørgensen με καταγωγή από την Ελλάδα και την Δανία με το τραγούδι What They Say θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιτελικού. Τα γραφεία στοιχημάτων λες και είναι καζινο τοποθετούν την Ελληνική συμμετοχή στην 19η θέση ενώ τις τρεις πρώτες θέσεις τις έχουν η Ουκρανία, Σουηδία και Φιλανδία. Το μόνο που μένει να δούμε είναι αν το ταλέντο του αλλά και η καταγωγή του θα είναι αρκετά για μια καλή κατάταξη.