Στιχουργός των Pink Floyd κατηγορεί τον Waters για αντισημιτισμό

Έκπληκτοι παρακολουθούν οι χρήστες του Twitter εδώ και δύο μέρες το απρόσμενο «beef» που ξέσπασε ανάμεσα στη σύζυγο του κιθαρίστα των Pink Floyd David Gilmour, Polly Samson, και τον Roger Waters. Όλα ξεκίνησαν όταν η Samson, η οποία μάλιστα συμμετείχε στους δύο τελευταίους δίσκους του θρυλικού συγκροτήματος ως στιχουργός, καταφέρθηκε εναντίον του πρώην επικεφαλής των Pink Floyd μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, χαρακτηρίζοντάς τον αντισημίτη και «απολογητή του Πούτιν».

«Δυστυχώς [Waters] είσαι αντισημίτης μέχρι το σάπιο πυρήνα σου», έγραψε κατά λέξη η Samson. «Επίσης ένας απολογητής του Πούτιν και ένας ψεύτης, κλέφτης, υποκριτής, φοροφυγάς, χειροκροτητής, μισογύνης, ζηλόφθονος, μεγαλομανής. Αρκετά με τις ανοησίες σου».

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense.

