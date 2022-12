Μετά την επιτυχημένη πορεία της στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια του τελευταίου, 63ου Μετά την επιτυχημένη πορεία της στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια του τελευταίου, 63 Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της πόλης τον περασμένο Νοέμβριο, η έκθεση εικαστικών τεχνών «Αναπαράσταση (Anaparastasi): Reconstruction, Reenactment, Reconstitution» μεταφέρεται και στην The Project Gallery της Αθήνας (Νορμανού 3, τηλ.: 21 3043 6954).

Από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 ως και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023, το αθηναϊκό κοινό θα μπορέσει να δει τη δουλειά 12 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εμπνευσμένοι από την «Αναπαράσταση» (1970), πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, στοχάστηκαν στις μορφές, το περιεχόμενο και τα όρια που συνοδεύουν τη διαδικασία της αναπαράστασης.

Αφορμή για την έκθεση υπήρξε η συμπλήρωση δέκα ετών από τον θάνατο του Θόδωρου Αγγελόπουλου, γεγονός που ώθησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης να αφιερώσει την κεντρική φωτογραφική έκθεσή του στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του μεγάλου δημιουργού. Η «Αναπαράσταση» εξάλλου, είναι η ταινία – πυλώνας του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου που γεννιόταν στα τέλη της δεκαετίας του 1960.

Σε ένα πρώτο επίπεδο ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στην αναπαράσταση ενός εγκλήματος: μετά την επιστροφή στην πατρίδα ενός μετανάστη στη Γερμανία, η γυναίκα του και εραστής της θα τον δολοφονήσουν και θα τον θάψουν στον κήπο. Ωστόσο, στην μικρή κοινωνία του χωριού της Ηπείρου όπου λαμβάνει χώρα η ιστορία, τίποτα δεν μένει κρυφό και έτσι το έγκλημά τους θ’ αποκαλυφθεί. Οπότε ο νόμος αποφασίζει την αναπαράσταση του εγκλήματος, την ώρα που ένα τηλεοπτικό συνεργείο γυρίζει ντοκιμαντέρ για το χωριό, τους κατοίκους και το συμβάν.

Με την δουλειά τους οι 12 εικαστικοί εξερευνούν τις διαφορετικές παραλλαγές και αποδόσεις της ίδιας της έννοιας της αναπαράστασης: την ανασύσταση, την αναθέσπιση και την ανακατασκευή.

Οι 12 εικαστικοί και τα 12 έργα τους είναι:

Magdalena Karpinska

Έβαλα λίγα κρεμμυδάκια στον κήπο

Αυγοτέμπερα σε καμβά, 125 × 95 εκ., 2022

Andrew Pierre Hart

Ο ήχος των γρύλων βυθίζει τη σκηνή

Λάδι, γραφίτης, γκλίτερ σε καμβά, 160 × 125 εκ. ,2022

Δημήτρης Αναστασίου

Τρεις φόνοι (ή μπορεί και κανένας)

Μολύβι σε χαρτί, 63 × 50 εκ., 2022

Hippolyte Hentgen (Lina Hentgen και Gaëlle Hippolyte)

Ελένη

Σινική μελάνη και έγγραφα σε χαρτί, διαστάσεις μεταβλητές, 2022

Heurtoir

Ορειχάλκινο ρόπτρο πόρτας, αποκόμματα χαρτιού και έγγραφα, 2022

Ναταλία Μαντά

Mnemosyne

Mέταλλο, πηλός, λάστιχο, 2022

Larry Amponsah

Κολάζ & ακρυλικό χρώμα σε αρχειακό χαρτί, 150 Χ 180 εκ., 2022

Asako Masunouchi

The Murder Mystery

Ακρυλικό σε χαρτί, 70 × 50 εκ., 2022

Ειρήνη Ευσταθίου

‘Άτιτλο (λεπτομέρεια)

Τρίπτυχο, λιθογραφία και μεταξοτυπία σε λινό, κάθε κομμάτι, 50×70 εκ., 2022

Αντώνης Θεοδωρίδης

Αντανακλάσεις σε χάρτινο τοίχο

1–4, Aπό τη σειρά Αντανακλάσεις σε χάρτινο τοίχο, αρχειακή εκτύπωση μελάνης σε κάδρο, 62 × 40 εκ. το καθένα

Παρασκευή Παπαδημητρίου

They come and they go

Ξυλογραφία , 70Χ 95 εκ., 2022

Αντώνης Ντόνεφ

Άτιτλο

Μελάνι σε χαρτί επικολλημένο σε καμβά, 400 × 300 εκ. 2021/22