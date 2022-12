24ο ετήσιο Capital Link: Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο “Sustaining Growth & Investment Momentum” την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022 με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας την υποστήριξη κορυφαίων χορηγών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η «JP MORGAN» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)».

Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Η ατζέντα περιλάμβανε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που κάλυψαν εξαιρετικοί ομιλητές.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”. Ακολούθησε ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με θέμα: «Government Economic Policy & Objectives».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε κεντρική ομιλία κατά τη διάρκεια του επίσημου μεσημεριανού γεύματος του Συνεδρίου. Κεντρικός Ομιλητής του γεύματος ήταν επίσης ο κ. Nikos Stathopoulos – Chairman of Europe – BC Partners. Εισαγωγικές Ομιλίες έκαναν : ο κ. John Tuttle, Vice Chairman – NYSE ; President – NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), o κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd. και ο κ. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, Managing Director – JP Morgan.

Επίσης ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με Ξένους θεσμικούς Επενδυτές. Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Υπουργός είχε σειρά συναντήσεων με Ομογενειακά και Διεθνή Media που συμμετείχαν στο 24th Annual Invest Capital Link Forum κάνοντας τη δημοσιογραφική κάλυψη όλων των ενοτήτων.

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης συμμετείχε στο επίσημο δείπνο με το οποίο έκλεισε το Συνέδριο, που άνοιξε με καλωσόρισμα από τον κ. Edward Mermelstein – New York City’s Commissioner for International Affairs, ο οποίος εκπροσωπώντας τον Eric Adams, Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, υποδέχθηκε τους συμμετέχοντας στο δείπνο.

Εισαγωγικά σχόλια έκανε ο κ. John Kalafatis, CEO – NU Boyana Hellenic Film Studios.

Στη συνέχεια, τις κύριες ομιλίες έκαναν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου τιμήθηκε ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Managing Partner – EY Greece, με το “2022 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα.

Ο κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, General Manager/CFO – Alpha Bank, προλόγισε τον κ. Πάνο Παπάζογλου, Managing Partner – EY Greece που έκανε κεντρική ομιλία.

“Sustaining Growth & Investment Momentum”

Η ατζέντα, τα θέματα και η δομή του Συνεδρίου μέσα από 21 θεματικές Ενότητες και με τη συμμετοχή 76 Ομιλητών Επιπέδου, διαμορφώθηκαν με τρόπο ώστε να ενημερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών συνδυάζοντας την ελληνική και την αμερικανική κυβερνητική προοπτική, με την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών χρηματοδοτών και επενδυτών.

O εντυπωσιακός αριθμός αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος αποφέρουν καρπούς.

Η επιστροφή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι θεαματική, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από τις πολλές και νέες επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και από το ευρύ πεδίο που έχει δημιουργηθεί για συνεχή ανάπτυξη και προσέλκυση καινούριων επενδύσεων.

Το φετινό Συνέδριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.

Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

· κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

· κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

· κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

· κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

· κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ

· κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο

Τουρισμού, Attorney-at-Law, LLM, MBA, Mediator

· κ. Ορέστης Καβαλάκης, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

· κ. Δημήτριος Τσάκωνας , Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

· κ. Μιχάλης Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών

· κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας

· κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

· κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος – ΤΑΙΠΕΔ (HRAF)

· κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ

· κα. Μαρία Θεοφίλη, Πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη

· κ. Νικόλαος Θωμόπουλος, Head of the Office of Economic and Commercial Affairs – Greek Trade Office in New York

Εκπρόσωποι του US DEPARTMENT OF STATE:

• Mr. Geoffrey R. Pyatt, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, and

• Ms. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary- Bureau of European and Eurasian Affairs

Εκπρόσωπος του γραφείου του Δημάρχου της Νέας Υόρκης:

· Mr. Edward Mermelstein, New York City’s Commissioner for International Affairs.

Εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Οργανισμών:

· Mr. Margaritis Schinas, Vice-President – EUROPEAN COMMISSION (μέσω βίντεο)

· Ms. Elizabeth McCaul, Member of the Supervisory Board – European Central Bank

Το Χρηματιστήριο Αθηνών εκπροσώπησε ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group, και

Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Το μεσημεριανό γεύμα άνοιξαν ο κ. John Tuttle, Vice Chairman – NYSE ; President – NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), και ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO – TEN Ltd. και ο κ. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, Managing Director – JP Morgan.

Ø Κεντρική ομιλία έκανε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο κ. Nikos Stathopoulos – Chairman of Europe – BC Partners

Global Investment Banks

Goldman Sachs International • JP Morgan • Barclays • BNP Paribas • Nomura International • AXIA Ventures Group • Ambrosia Capital

European Organizations

· European Commission

· European Central Bank

Listed Companies

· ATHEX Group

· Aegean Airlines

· Alpha Bank

· Eurobank

· National Bank of Greece

· Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP)

· AUTO HELLAS

· ELLAKTOR S.A.

· GEK Terna Group

· HELLENiQ ENERGY Holdings

· LAMDA Development

· Opap

· OTE Group of Companies

· Public Power Corporation – PPC

· PRODEA Investments

· Trastor REIC

International Investors

· BC Partners

· Brookstreet Equity Partners

· CVC

· HIG Capital

· Hotel Investment Partners (HIP)

· RWE Energy Transition Investments

International Companies

· Calamos Investments

· DBRS Morningstar

· Eldorado Gold

· EY

· Flott & Co. PC

· Jacobs

· McKinsey & Company, Greece & Cyprus

· NN Hellas

· Oliver Wyman

· ONEX Shipyards & Technologies Group

· SAVILLS HELLAS

Other Companies/Organizations

· Arabatzis

· DECA Investments

· Dimand SA

· Ellikonos Capital Partners

· EOS Capital Partners

· Ethiniki Insurance

· Greek National Tourism Organization (GNTO)

· Hellenic Capital Market Commission

· Intelligencia Inc.

· Nu Boyana Hellenic Film studios (NBH)

· Qualco Group

LAW FIRMS

· Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm

· Bernitsas Law

· DLA Piper

· Lambadarios Law Firm

· Machas & Partners Law Firm

· Masouros & Partners Attorneys

· Moussas Law Firm

· Milbank

· POTAMITISVEKRIS

· Reed Smith LLP

GLOBAL SHIPPING COMPANIES

· COSTAMARE

· Euroseas Ltd

· Eurodry Ltd

· Navios Maritime Partners L.P.

· Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange & Athex Group

ΥΠΟ THN ΑΙΓΙΔΑ: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Κύριοι Χορηγοί: JP Morgan • Η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd., είναι Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου τα τελευταία 14 χρόνια.

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • AXIA Ventures Group • Eurobank • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • HELLENiQ ENERGY Holdings • National Bank of Greece • Qualco Group • Reed Smith

Χορηγοί: Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Aegean Airlines • Ambrosia Capital • Bernitsas Law • COSTAMARE • DLA Piper • ELLAKTOR S.A. • Ethiniki Insurance • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • GEK Terna Group • Lambadarios Law Firm • LAMDA Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Attorneys • Milbank • Oliver Wyman • ONEX Shipyards & Technologies Group • Opap • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation – PPC • PRODEA Investments • SAVILLS HELLAS • Trastor REIC

Υποστηρικτές Χορηγοί: Brookstreet Equity Partners • DECA Investments • Dimand SA • Eldorado Gold • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC

Με την υποστήριξη των εταιρειών: BC Partners • CVC • DBRS Morningstar • Hotel Investment Partners (HIP) • RWE Energy Transition Investments

Breakfast Sponsor: Arabatzis

Χορηγός dinner: York Studios

Χορηγός cocktail: Navios Maritime Partners

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη • Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων – Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη • Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy, Hellenic Republic • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Cyprus – US Chamber of Commerce • Endeavor • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Hellenic Professional Women Inc. • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) • Hellenic Lawyers Association • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA)

MEDIA PARTNERS: Ant1 • Ant1 Satellite • Athens – Macedonian News Agency • Αναμνήσεις • AllAboutShipping.co.UK • ΤΟ BHMA – ΤΑ NEA – in – ot.gr • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Banking News • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • World Energy News

