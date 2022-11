24ο ετήσιο Capital Link: Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις

Με τίτλο «Sustaining Growth & Investment Momentum» επιστρέφει για 24η χρονιά το ετήσιο Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου, 2022 στο «Metropolitan Club» της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με το «New York Stock Exchange», το «Athens Stock Exchange» και μεγάλες διεθνείς τράπεζες και οργανισμούς. Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας την υποστήριξη κορυφαίων χορηγών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η «JP MORGAN» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)».

Το «Capital Link Invest in Greece Forum» είναι μια διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη. Μέσα από την πορεία των 24 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί στη συστηματική προβολή της Ελλάδας στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το Συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τις μεταρρυθμίσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, θα εστιάσει στις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στην Ελλάδα αλλά και στην βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η χώρα ως επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός.

Η θεαματική βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, έρχεται ως αναγνώριση των προσπαθειών της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση της οικονομίας. Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να βαδίζει στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και εργάζεται σταθερά για την ενίσχυση της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ο εντυπωσιακός αριθμός αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι προσπάθειες για την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος αποφέρουν καρπούς. Αυτή η μεταστροφή του κλίματος θα αποτυπωθεί μέσα από τα εντυπωσιακά πάνελ συζητήσεων και τις παράλληλες ενότητες που θα καλυφθούν.

Η επιστροφή της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές και στη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι θεαματική, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα ανανεωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον, το οποίο χαρακτηρίζεται τόσο από τις πολλές και νέες επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, όσο και από το ευρύ πεδίο που έχει δημιουργηθεί για συνεχή ανάπτυξη και προσέλκυση καινούριων επενδύσεων. Αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν μια αναβαθμισμένη πορεία προς τα εμπρός για την Ελλάδα, μια πορεία μεταρρυθμίσεων, εκσυγχρονισμού, σταθερότητας και εμπιστοσύνης.

Η νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις, στην τεράστια πνευματική δύναμη και στην επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν οι προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, καθιστώντας την έναν ελκυστικό προορισμό για ξένους επενδυτές, παρά τις αβεβαιότητες που προκαλούν οι συνέπειες της πανδημίας και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, καθώς και από μεγάλους και σημαντικούς επιχειρηματίες της αγοράς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους Αμερικάνους επενδυτές τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην ελληνική οικονομία, καθώς και τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Συμμετέχουν, επίσης, υψηλόβαθμα στελέχη από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες υποστηρίζουν το Συνέδριο, καθώς και άλλοι εμπειρογνώμονες της αγοράς και εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

Το συνέδριο θα ανοίξει, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”. Το Συνέδριο θα κλείσει τις εργασίες του με επίσημο δείπνο, το οποίο θα εστιάσει στους στενούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς δεσμούς ΗΠΑ – Ελλάδας, με κυβερνητική εκπροσώπηση και από τις δυο χώρες, καθώς και παρουσία επιφανών Ελληνοαμερικανών εκλεγμένων αξιωματούχων στην κυβέρνηση των ΗΠΑ (Βουλευτές και Γερουσιαστές). Στο δείπνο θα παρευρεθούν, επίσης, πλήθος επενδυτών, χρηματοοικονομικών και στελεχών επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ:

The Prime Minister’s Message – “Sustaining Growth & Investment Momentum” (via webcast)

Greek Economy Roundtable – Greece At The Doorstep Of Investment Grade – Implications For The Business & Investment Landscape

A New Era For The Greek Capital Markets – Opportunities for Issuers & Investors

Government Economic Policy & Objectives

The Ellinikon Project In Full Swing

The European Recovery Fund – A Unique Opportunity For Greece – Mobilizing 60 billion Euros of Investments

Infrastructure Projects Transforming Greece – Business & Investment Opportunities

Transatlantic Partnership to Advance Energy Security and the Clean Energy Transition

The New Energy Landscape In Greece

Tourism & Hospitality – Enhancing Greece’s Attractiveness & Competitiveness

Greek Banking Sector – Growth & Development Outlook

Will The Energy Crisis Reverse Greece’s Momentum?

Real Estate – Investment Opportunities In An Ever Expanding Sector

Why Greece – The International Investor Perspective

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

SMEs As A Major Private Equity Investment Opportunity

Managing Liquidity & Funding Through Interest Rate Volatility – Implications For Issuers & Investors

Investment Opportunities In The Healthcare Sector In Greece

Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα απευθύνει μέσω βίντεο, ανοίγοντας το συνέδριο, το μήνυμα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.

Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών κ. Άδωνις Γεωργιάδης , Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας , Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης , Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Τσακίρης , Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ

, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου , Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Attorney-at-Law, LLM, MBA, Mediator

, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού, Attorney-at-Law, LLM, MBA, Mediator κ. Ορέστης Καβαλάκης , Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

, Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων & ΣΔΙΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Δημήτριος Τσάκωνας , Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους

, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κ. Μιχάλης Αργυρού , Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών

, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Υγείας

Εκπρόσωποι του US DEPARTMENT OF STATE:

Mr. Geoffrey R. Pyatt , Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, and

, Assistant Secretary, Bureau of Energy Resources, and Ms. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary- Bureau of European and Eurasian Affairs

Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα εκπροσωπήσει ο κ. Γιάνος Κοντόπουλος, CEO – ATHEX Group και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO)

Το Συνέδριο ανοίγει με ομιλία του ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών

Υπουργός Οικονομικών Το μεσημεριανό γεύμα ανοίγουν ο Dr . Nikolas P . Tsakos , Founder, President & CEO – TEN Ltd. και ο κ. Takis Georgakopoulos , Global Head of Payments, Managing Director – JP Morgan.

, Founder, President & CEO – TEN Ltd. και ο , Global Head of Payments, Managing Director – JP Morgan. Κεντρική ομιλία κάνει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και παρεμβάσεις και ο κ. Nikos Stathopoulos – Chairman of Europe – BC Partners

Global Investment Banks

Goldman Sachs International • JP Morgan • Barclays • BNP Paribas • Nomura International • AXIA Ventures Group • Ambrosia Capital

European Organizations

European Central Bank

Listed Companies

ATHEX Group

Aegean Airlines

Alpha Bank

Eurobank

National Bank of Greece

Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP)

AUTO HELLAS

ELLAKTOR S.A.

GEK Terna Group

HELLENiQ ENERGY Holdings

LAMDA Development

Opap

OTE Group of Companies

Public Power Corporation – PPC

PRODEA Investments

Trastor REIC

International Investors

BC Partners

Brookstreet Equity Partners

CVC

HIG Capital

Hotel Investment Partners (HIP)

RWE Energy Transition Investments

International Companies

DBRS Morningstar

Eldorado Gold

EY

Flott & Co. PC

McKinsey & Company, Greece & Cyprus

Oliver Wyman

ONEX Shipyards & Technologies Group

SAVILLS HELLAS

Other Companies/Organizations

Arabatzis

DECA Investments

Dimand SA

Ellikonos Capital Partners

EOS Capital Partners

Ethiniki Insurance

Greek National Tourism Organization (GNTO)

Hellenic Capital Market Commission

Intelligencia Inc.

Qualco Group

York Studios

GLOBAL SHIPPING COMPANIES

COSTAMARE

Navios Maritime Partners L.P.

Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.

Τελετή Βράβευσης – Επίσημο Δείπνο

«2022 Hellenic Capital Link Leadership Award»

Το Συνέδριο κλείνει με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου θα τιμηθεί ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Managing Partner – EY Greece, με το “2022 Capital Link Hellenic Leadership Award”, για την εξαιρετική συμβολή του στην Ελλάδα. Τον κ. Παπάζογλου θα προλογίσει ο Δρ. Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank.

H Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κα. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, θα πραγματοποιήσει την Εισαγωγική Ομιλία / Καλωσόρισμα.

Την Κύρια Ομιλία θα πραγματοποιήσει η κα. Erika Olson, Deputy Assistant Secretary, Bureau of European and Eurasian Affairs – U.S. DEPARTMENT OF STATE

Το “Capital Link Hellenic Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτομο ή οργανισμό για την εξαιρετική συμβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηματικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεμηθεί στον κ. Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., το 2017 στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International, το 2018, στον κ. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of Mytilineos, το 2019 στον κ. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co. Inc. και το 2021 στον κ. Alex Fotakidis, Partner & Head of Greece – CVC Capital Partners.

Πέμπτη , 8 Δεκεμβρίου 2022

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange

“Ημέρα Ελλάδος – Αμερικής στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του “24ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link θα διοργανώσουν ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θα χτυπήσουν το “Closing Bell – καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών” της Πέμπτης, 8 Δεκεμβρίου, 2022, του NYSE–New York Stock Exchange.

One–On–One Συναντήσεις

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρέχει στους ξένους επενδυτές εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one–on–one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας : https://forums.capitallink.com/greece/2022/signup-1×1.html

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange & Athex Group

ΥΠΟ THN ΑΙΓΙΔΑ: του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

ΧΟΡΗΓΟΙ:

Κύριοι Χορηγοί: JP Morgan • Η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd., είναι Κύριος Χορηγός του Συνεδρίου τα τελευταία 14 χρόνια.

Χρυσοί Χορηγοί: Barclays • BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura

Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • AXIA Ventures Group • Eurobank • Greek National Tourism Organisation (GNTO) • HELLENiQ ENERGY Holdings • National Bank of Greece • Qualco Group • Reed Smith

Χορηγοί: Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Aegean Airlines • Ambrosia Capital • Bernitsas Law • COSTAMARE • DLA Piper • ELLAKTOR S.A. • Ethiniki Insurance • Athens Water Supply & Sewage Company SA (EYDAP) • GEK Terna Group • Lambadarios Law Firm • LAMDA Development • Machas & Partners Law Firm • Masouros & Partners Attorneys • Milbank • Oliver Wyman • ONEX Shipyards & Technologies Group • Opap • OTE Group of Companies • POTAMITISVEKRIS • Public Power Corporation – PPC • PRODEA Investments • SAVILLS HELLAS • Trastor REIC

Υποστηρικτές Χορηγοί: Brookstreet Equity Partners • DECA Investments • Dimand SA • Eldorado Gold • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC

Με την υποστήριξη των εταιρειών: BC Partners • CVC • DBRS Morningstar • Hotel Investment Partners (HIP) • RWE Energy Transition Investments

Breakfast Sponsor: Arabatzis

Χορηγός dinner: York Studios

Χορηγός cocktail: Navios Maritime Partners

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη • Γραφείο Εμπορικών Υποθέσεων – Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Νέα Υόρκη • Ministry of Foreign Affairs, General Secretariat for Greeks Abroad and Public Diplomacy, Hellenic Republic • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Cyprus – US Chamber of Commerce • Endeavor • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management Association (EFM) • Hellenic Professional Women Inc. • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council (HAWK) • Hellenic Lawyers Association • The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA)

MEDIA PARTNERS: Ant1 • Ant1 Satellite • Athens – Macedonian News Agency • Αναμνήσεις • AllAboutShipping.co.UK • ΤΟ BHMA – ΤΑ NEA – in – ot.gr • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • Banking News • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek Business File • World Energy News

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη

Τηλ: +1 212 661 75 66 – Email : obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com

ΑΘΗΝΑ // κυρίες Αθηνά Κοσμαδάκη & Βικτώρια Τσουκαλά

Τηλ. +30 210 6109800

Email : athensoffice@capitallink.com ; marketing@capitallink.com ;

Ή επισκεφθείτε:

https://forums.capitallink.com/greece/2022/agenda.html

www.capitallink.com

www.capitallinkforum.com

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.

Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου καθώς και με σημαντικούς διεθνείς και παγκόσμιους οργανισμούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τομείς της δραστηριότητος της.

Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 17 Συνεδρίων και 29 webinars, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και στο Χόνγκ Κόνγκ. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης.

Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars με έμφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε διάφορους τομείς και κρίσιμα θέματα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές παρουσιάσεις. Η παγκόσμια πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας ένα συνεχές σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington.