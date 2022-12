A vessel leaves the Orlan oil plattform at Sakhalin-1's off-shore rig at the Chaivo field, some 11 km (7 miles) off the east cost of Sakhalin island October 10, 2006. REUTERS/Sergei Karpukhin/

Αίρεται το τελευταίο εμπόδιο μετά το «ναι» της Πολωνίας 02.12.2022, 19:22 Την είδηση ανακοίνωσε ο πολωνός πρεσβευτής στην ΕΕ Αντρέι Σάντος, μεταδίδει το Reuters το απόγευμα της Παρασκευής. Η Βαρσοβία είχε επιφυλαχθεί για την έγκριση της συμφωνίας μέχρι να εξεταστεί ο μηχανισμός που θα συγκρατήσει το πλαφόν κάτω από την τιμή της αγοράς. Φυσικό αέριο: Νέα μάχη για το πλαφόν στην τιμή Σύμφωνα με τον Σάντοζ, ο μηχανισμός στην τελική βερσιόν της συμφωνίας κρατά την ανώτατη τιμή κατά τουλάχιστον 5% κάτω από την τιμή της αγοράς. Το πλαφόν, σχέδιο της ομάδας των G7, έχει στόχο να περιορίσει τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου προλαμβάνοντας παράλληλα την εκτίναξη των διεθνών τιμών μετά το ευρωπαϊκό εμπάργκο που θα ισχύσει από τις 5 Δεκεμβρίου στο ρωσικό αργό πετρέλαιο. Η ΕΕ σχεδιάζει να ανακοινώσει επίσημα τη συμφωνία την Κυριακή, μια μέρα πριν από την ενεργοποίηση του εμπάργκο, δήλωσε ο πολωνός πρεσβευτής. Το πλαφόν της G7 θα επιτρέψει στις χώρες εκτός ΕΕ να συνεχίζουν να εισαγάγουν διά θαλάσσης ρωσικό πετρέλαιο, χρησιμοποιώντας Δυτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ναυτιλιακές υπηρεσίες, εφόσον δεν πληρώνουν περισσότερο από το συμφωνηθέν όριο. Η αρχική πρόταση που ανακοίνωσε η G7 την περασμένη εβδομάδα προέβλεπε όριο 65-70 δολαρίων ανά βαρέλι χωρίς μηχανισμό προσαρμογής. Ωστόσο η τιμή αυτή είναι χαμηλότερη από την εμπορική τιμή του αργού από τα Ουράλια, οπότε η Πολωνία, η Λιθουανία και η Εσθονία πίεσαν για χαμηλότερο πλαφόν. Οι τρεις χώρες πέτυχαν να εισαχθεί στη συμφωνία ότι η ανώτατο τιμή θα επανεξεταστεί τον Ιανουάριο και στη συνέχεια ανά δύο μήνες, σύμφωνα με διπλωμάτες και έγγραφο της ΕΕ που είδε το Reuters την Πέμπτη