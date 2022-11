Το μήνυμα του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τη Βαλένθια: «Ψηλά το κεφάλι»

Μια απρόσμενη ήττα υπέστη ο Ολυμπιακός το βράδυ της Παρασκευής στο ΣΕΦ από τη Βαλένθια.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν τελείωσαν το ματς, επέτρεψαν στη Βαλένθια να επιστρέψει και τελικά ηττήθηκαν για δεύτερη σερί αναμέτρηση και μάλιστα εντός έδρας, καθώς και η Μονακό έφυγε με το διπλό από το Φάληρο.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ωστόσο δεν επικρατεί πανικός. Και μάλιστα η ΚΑΕ φρόντισε να το δείξει προς τα έξω με μια ανάρτηση… επιστροφής.

«Όταν η κατάσταση σκληραίνει, οι σκληροί προχωρούν. Ψηλά το κεφάλι» έγραψε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ μέσα από τα social media, στέλνοντας έτσι ένα ενωτικό μήνυμα.

Kalimera ☕️🍂

«When the going gets tough, the tough get going…».

Chin Up!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/C9SowynJjr

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 5, 2022