Ολυμπιακός: Σοκ με Βαλμπουενά

Ο Ματιέ Βαλμπουενά στάθηκε άτυχος στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λαμία, καθώς λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης τραυματίστηκε και όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media, θα χρειαστεί να μείνει στα ερυθρόλευκα… πιτς για 8 εβδομάδες.

«Έχω δυσάρεστα νέα. Ο τραυματισμός μου είναι πιο σοβαρός από ότι αρχικά πιστεύαμε και θα χρειαστεί να υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση. Θα παραμείνω εκτός δράσης για 8 εβδομάδες, αλλά όπως πάντα, θα δουλέψω σκληρά, με στόχο επιστρέψω το συντομότερο δυνατό για να βοηθήσω την ομάδα. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας. Σας αγαπώ. Πάμε Ολυμπιακέ», ανέφερε στο μήνυμά του στα social media ο Γάλλος.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά στο παιχνίδι με τη Λαμία μπήκε ως αλλαγή στο 60’ αντί του Γιώργου Μασούρα, αλλά λίγο αργότερα τραυματίστηκε και θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χάνει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και θα επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή για το Μουντιάλ του Κατάρ.

O έμπειρος άσος μέχρι τώρα είχε πραγματοποιήσει 15 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας 2 γκολ και 3 ασίστ σε 470 λεπτά. Συνολικά, με τα χρώματα του Ολυμπιακού έχει 136 συμμετοχές, με 16 γκολ και 42 ασίστ σε 6.749 λεπτά.

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) October 31, 2022