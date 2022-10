Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Βασικός ο Σαμασέκου – Με Μπακαμπού στην κορυφή της επίθεσης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λαμία στο Καραϊσκάκη (16:00) για τη 10η αγωνιστική της Superleague, με τον Μίτσελ να ανακοινώνει τη βασική ενδεκάδα με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στη Φράιμπουργκ.

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να ξεκινήσει για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα τον Ντιαντιέ Σαμασέκου στη μεσαία γραμμή, μαζί με τον Χουάνγκ Ιν-Μπεόμ, ενώ μπροστά τους σε πιο ελεύθερο ρόλο θα αγωνιστεί ο Χάμες Ροντρίγκες.

Από εκεί και πέρα ο Πασχαλάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια μετά τη σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στη Γερμανία, ενώ η τετράδα της άμυνας θα αποτελείται από τους Άβιλα, Ντόι, Μπα και Ρέαμπτσιουκ.

Όσον αφορά την επίθεση, ο Μίτσελ προτίμησε να ξεκινήσει τον Σεντρίκ Μπακαμπού αντί για τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ενώ στις δυο πλευρές θα αναπτύσσονται οι Μασούρας και Μπιέλ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Άβιλα, Ντόι, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ Ιν Μπεόμ, Σαμασέκου, Μασούρας, Μπιέλ, Χάμες Ροντρίγκες, Μπακαμπού.

Στον πάγκο: Κρίστινσον, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Αραμπί, Μαρσέλο, Παπασταθόπουλος, Βρουσάι, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

