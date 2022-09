Στραμμένα στη Μόσχα είναι τα βλέμματα όλου του πλανήτη ενόψει του πραναγγελθέντος διαγγέλματος του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ρώσος πρόεδρος αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση της ρωσικής δημοκρατίας να κάνει αποδεκτό το όποιο αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων σε Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, προχωρώντας στην προσάρτηση των περιοχών, όπως ακριβώς συνέβη και με την Κριμαία.

Τα δημοψηφίσματα θα διεξαχθούν μεταξύ 23 και 27 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα αυτονομιστές, και η διεξαγωγή τους έχει, ήδη, προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις από ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι οι ανακοινώσεις για τα δημοψηφίσματα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ουκρανική αντεπίθεση, στο πλαίσιο της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις ανακαταλαμβάνουν εδάφη εντός των περιοχών του Ντονμπάς.

Ενώ ο ρώσος πρόεδρος -όπως έσπευσαν να ανακοινώσουν κρατικά μέσα ενημέρωσης- επρόκειτο να απευθύνει διάγγελμα στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα, άρα και ώρα Ελλάδος), την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν περάσει 90 λεπτά χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση από το Κρεμλίνο.

Το ρωσικό δίκτυο ενημέρωσης RT διέγραψε ανάρτηση που ανέφερε ότι η ομιλία θα ξεκινούσε στις 8 μ.μ. ώρα Μόσχας, μια κίνηση που πυροδότησε αμέσως διάφορα σενάρια.

Επίσης, η καθυστέρηση προκάλεσε εικασίες σχετικά με τα πιθανά κίνητρα του ρώσου προέδρου με φόντο τη… γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Πούτιν ανακοινώνει μια ομιλία προς το έθνος και δεν την εκφωνεί. Ενώ όλοι περιμένουν, τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη Μόσχα και κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις ομιλίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου δεν του επετράπη να πάει. Τρολάρισμα στο υψηλότερο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος διεθνών Μέσων, Dominic Johnson.

Putin announces an address to the nation and doesn’t give it, but while everyone waits the world’s eyes are all on Moscow and noone cares about all the UN General Assembly speeches in New York where he wasn’t allowed to go. Trolling at the highest level

— Dominic Johnson (@kongoecho) September 20, 2022