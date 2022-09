Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ηγείται των Λιονέλ Μέσι, Νεϊμάρ και Κιλιάν Μπαπέ ως ο ποδοσφαιριστής, που θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Instagram.

Ο Πορτογάλος επιθετικός σημείωσε αύξηση της τάξεως του 47% στους ακόλουθους του τον περασμένο χρόνο, με μέσο όρο περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια δολάρια σε αξία των μέσων ανά ποστάρισμα, σύμφωνα με τους αναλυτές της “Nielsen Sports”.

Ο συμπαίκτης του CR7 στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζέιντον Σάντσο, είναι ο Άγγλος παίκτης με τη μεγαλύτερη επιρροή, ενώ ο Γκάβι είναι το ανερχόμενο “αστέρι” με αύξηση 5.165% στους ακόλουθους.

Οι κατατάξεις βασίζονται στο εργαλείο μέτρησης επιρροής της Nielsen, το οποίο αξιολογεί τους συνολικούς ακόλουθους, την αύξηση τους, το ποσοστό αφοσίωσης και τη μέση αξία της επωνυμίας ανά ανάρτηση στο Instagram για να δώσει μια συνολική αξία.

Συμπεριέλαβε στη μέτρηση τους ποδοσφαιριστές που αναμένεται να λάβουν μέρος στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Ο Ρονάλντο έχει 480 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, ενώ ο σταρ της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι ακολουθείται από 360 εκατομμύρια άτομα – αύξηση 38% τους τελευταίους 12 μήνες – και παράγει 2,6 εκατομμύρια δολάρια αξίας ανά ανάρτηση.

Η επιθετική τριάδα της Παρί Σεν Ζερμέν, των Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ, κατατάσσεται στη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα πίσω από τον Ρονάλντο, με μέσο όρο περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια ανά ανάρτηση.

Από την κορυφαία δεκάδα, ο Βραζιλιάνος Βινίσιους Τζούνιορ είχε τη μεγαλύτερη αύξηση στους ακόλουθους από κάθε παίκτη (90%), έχοντας σκοράρει το νικητήριο γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Ο Γάλλος Ν΄Γκολό Καντέ της Τσέλσι κατατάσσεται 8ος στη λίστα και έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής από οποιονδήποτε παίκτη στο Top 10 με τις αναρτήσεις του, στο 11%.

Το επόμενο μεγάλο αστέρι στα social media φαίνεται να είναι ο Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα, Γκάβι, του οποίου οι ακόλουθοι έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 5.000% στα 6.2 εκατομμύρια. Οι αναρτήσεις του έχουν ποσοστό αφοσίωσης σχεδόν 30%.

Οι Βραζιλιάνοι διεθνείς Ραφίνια και Άντονι είναι δεύτερος και τρίτος στην κατάταξη των ανερχόμενων με τεράστια αύξηση στον αριθμό των followers μετά τις καλοκαιρινές μεταγραφές τους σε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντίστοιχα.

$3,585,218 ➡️ the media value of a sponsored post from Cristiano Ronaldo on average. ⚽

That makes him the most influential footballer on Instagram, according to our InfluencerScope data.

More from @BBCSport 👇 https://t.co/w2zIAQjgky

— Nielsen Sports (@nielsensports) September 20, 2022