Ενέργεια: Έκτακτη συνεδρίαση της ΕΕ ενόψει του δύσκολου χειμώνα

Επείγουσα συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναμένεται να συγκαλέσει η τσεχική προεδρία της ΕΕ όπως δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρωθυπουργός.

Οι υπουργοί ενέργειας θα εξετάσουν συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάσταση ανέφερε ο Πετρ Φιάλα στο Twitter.

.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.

— Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022