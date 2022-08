Βίντεο έπος: Ο Άντερσεν «γλέντησε» τον Νούνιες και τον… προσγείωσε στην πραγματικότητα της Premier League

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει η σεζόν για τη Λίβερπουλ φέτος, καθώς μετά το στραβοπάτημα της πρώτης αγωνιστικής με τη Φούλαμ στο Λονδίνο, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχασε ακόμα δύο βαθμούς, μένοντας στο 1-1 με την Κρίσταλ Πάλας μέσα στο «Άνφιλντ»!

Ένας από τους λόγους της εντός έδρας απώλειας ήταν η κόκκινη κάρτα του Ντάργουιν Νούνιες. Ο Ουρουγουανός επιθετικός είχε μια «κοκορομαχία» με τον Γιόακιμ Άντερσεν και πάνω στην ένταση έριξε… κουτουλιά στον στόπερ της λονδρέζικης ομάδας, αντικρίζοντας δίκαια όπως είπε και ο Γιούργκεν Κλοπ, την κόκκινη κάρτα.



Ο πρώην σέντερ φορ της Μπενφίκα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Διότι εκείνο το σπρώξιμο του Άντερσεν πριν από την κουτουλιά ήταν το… κερασάκι στην τούρτα για τον επιθετικό που κόστισε 80 εκατομμύρια ευρώ στους reds.

Ο Δανός κεντρικός αμυντικός έδωσε… δικαιώματα στον Νούνιες. Έκανε τα mind games του, «έπαιξε» με το μυαλό του επιθετικού της Λίβερπουλ ο οποίος είναι ένας rookie της Premier League.

Και τελικά ο Ουρουγουανός «ψάρωσε». Έπεσε στην παγίδα του Άντσερσεν ο οποίος σε κάθε ευκαιρία «παρενοχλούσε» τον αντίπαλο του, τον οποίο είχε… πάρει στο man to man.

Σπρωξίματα, τραβήγματα από τη φανέλα, κινήσεις με τα χέρια. Ο Άντερσεν καλωσόρισε με έναν ξεχωριστό τρόπο τον Νούνιες και ο Ουρουγουανός ανταπέδωσε με κουτουλιά και ουσιαστικά «κρέμασε» την ομάδα του…

Δείτε το βίντεο έπος από την «κοκορομαχία» των δυο τους στο παιχνίδι:

The systemic mannerism employed by Andersen to frustrate Darwin Nunez into getting a red card is a testament of what the EPL is all about. Nunez had better learn from that

Follow for more

Sosa Mr Macaroni Patrick Viera Mbappe McOluomo pic.twitter.com/zrjLbFjM5N

— Michael Blaque||Sport Analyst (@Michaelblaque07) August 16, 2022