Με την γνωστή ρητορική της Τουρκίας που επιχειρεί να δικαιολογήσει την εισβολή στην Κύπρο το 1974 επιχειρεί να απαντήσει το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος στην ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τη συμπλήρωση των 48 ετών από τη β’ φάση του Αττίλα.

Facts on Türkiye’s intervention in Cyprus:

📌 Greek Cypriots violated the 1960 Constitution and destroyed the partnership Republic in 1963;

📌 🇹🇷 had to intervene after the Greek coup d’état in July 1974, aiming to stop bloodshed & violence against Turkish Cypriots; https://t.co/kIIQlcgyFU

— Turkish MFA (@MFATurkiye) August 15, 2022