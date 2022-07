Μάντσεστερ Σίτι: Ντεμπούτο του Χάαλαντ κόντρα στη Μπάγερν

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στις ΗΠΑ, για την προετοιμασία της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν Μονάχου σε μια αναμέτρηση όπου όλα δείχνουν πως θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε ο προπονητής της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο 22χρονος επιθετικός, αν όλα είναι καλά, θα φορέσει την φανέλα των «πολιτών» για πρώτη φορά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκουαρδιόλα:

«Εάν αυτό το απόγευμα δεν πάει κάτι άσχημα στην προπόνηση ή αν δεν πέσει από το κρεβάτι του και σπάσει τον αστράγαλό του, τότε θα παίξει.

Ένα από τα πράγματα που προσπαθώ να καταλάβω είναι αν είναι καλό παιδί. Δεν μου αρέσει να δουλεύω με παιδιά που δεν είναι καλά.

Όταν έχεις αποδυτήρια όπου υπάρχει καλή χημεία, αυτό αξίζει περισσότερο από ώρες τακτικής. Φέτος έχουμε αγοράσει μερικούς εξαιρετικούς ανθρώπους ενώ οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλο.

«Και είμαστε λυπημένοι επειδή χάσαμε τον Ραχίμ (Στέρλινγκ), τον Γκάμπριελ (Ζεσούς) και τον Όλεκς (Ζιντσένκο) που ήταν απίστευτα αγαπητοί. Από τότε που ήρθα στο Μάντσεστερ, η χημεία είναι απίστευτη».

🎙️ «Maybe tonight he could sleep bad and fall off his bed and break his ankle» 🤣

Pep Guardiola confirms Erling Haaland will make his #MCFC debut in the friendly against Bayern Munich and says he is happy with the transfer window so far 💰 pic.twitter.com/IIQSG89ldg

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 23, 2022