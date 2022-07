ΔΝΤ: Στηρίξτε την Αφρική αν θέλετε να μην ξεμείνετε από εργαζόμενους

Το ΔΝΤ διά στόματος του διευθυντή του για την Αφρική, Αμπέμπε Σελασιέ, στέλνει σαφές μήνυμα στις ανεπτυγμένες χώρες ότι θα τα βρουν σκούρα εάν δεν στηρίξουν την Αφρική που δοκιμάζεται εκ νέου από τις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική «είναι ουσιαστικά βέβαιο πως θα υπάρξουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες ή και πέραν αυτών, εκτός κι αν πιστεύουμε πως τα ρομπότ θα μπορέσουν να μεριμνήσουν για τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά ο Σελασιέ.

Το ΔΝΤ επικρίνει τις ανεπτυγμένες οικονομίες ότι κρατούν «κοντόφθαλμη» στάση, αρνούμενες να βοηθήσουν την Αφρική να αντιμετωπίσει αυτόν τον ολέθριο συνδυασμό κρίσεων. Το Ταμείο προειδοποίησε τη διεθνή κοινότητα ότι «παίζει με τη φωτιά» αν δεν βοηθήσει επαρκώς τη Μαύρη Ήπειρο να ανακάμψει από την πανδημία και τον αντίκτυπο του πολέμου.

