Μεξικό: 10 κακοποιοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας

Δέκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες Τρίτη στο Μεξικό κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τις δυνάμεις ασφαλείας σε κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα, ανακοίνωσε η εισαγγελία (φωτογραφία, επάνω, από το Twitter).

«Βαριά οπλισμένη ομάδα επιτέθηκε» εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν τα πυρά, κάνοντας «νόμιμη χρήση ισχύος», εξήγησε η εισαγγελία μέσω Twitter. Τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ελαφρά.

Αλλοι επτά φερόμενοι ως κακοποιοί συνελήφθησαν, ανάμεσά τους τέσσερις που τραυματίστηκαν από τις σφαίρες των δυνάμεων επιβολής της τάξης στο επεισόδιο, στην κοινότητα Τεσκαλτιτλάν.

#BREAKING #MEXICO

🔴MEXICO :#VIDEO VIOLENT CLASHES BETWEEN RIVAL DRUG CARTELS IN CHIAPAS!

Armed groups have taken to the streets in San Cristóbal de las Casas Town, Chiapas.

Reports of shots fired throughout the city.#BreakingNews #UltimaHora #Chiapas #NarcosMX #Cartels pic.twitter.com/m9qF467Orq

