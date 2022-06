Μι-μι-μίλησε!

Ζούμε ιστορικές στιγμές, ημερολόγιό μου· αντίστοιχες με αυτές του περάσματος από τον βουβό κινηματογράφο στον ομιλούντα, όταν όλος ο κόσμος άκουσε εκστατικός την Γκρέτα Γκάρμπο να μιλά για πρώτη φορά και να λέει στο γκαρσόνι «Gimme a whisky, ginger ale on the side, and don’t be stingy, baby!» – «Δώσε μου ένα ουίσκι, με τζιτζιμπίρα στο πλάι, και μην τσιγκουνεύεσαι, μωρό μου!», μου λέει αυτόματα η DeepL, το δωρεάν γερμανικό πρόγραμμα μετάφρασης που είναι 1.000 φορές καλύτερο από κάθε φτηνιάρικη ακατανόητη γκουγκλ.

«The voice that shook the world!» – «η φωνή που συγκλόνισε τον κόσμο!» έγραφαν οι εφημερίδες της εποχής.

l Μίλησε λοιπόν και ο Κώστας Καραμανλής, ο επιλεγόμενος και «Μικρός έως Ελάχιστος», για να τον ξεχωρίζουν από τον συνονόματό του, τον οποίον αποκαλούσαν «Θεό» οι νεοδημοκράτες. Σε εκδήλωση που του οργάνωσε η πασίγνωστη «Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών «Παναθηναϊκή»» – υπάρχει τόση ζήτηση για ομιλίες του πρώην βωβού πρωθυπουργού, που μόνο σε όσες οργανώνουν πασίγνωστες και πάνσοφες πηγαίνει. Για να επιβεβαιώνεται η πανσοφία τους.

l Ορισμένοι είπαν ότι, εν όψει εκλογών, θέλει να υπενθυμίσει ότι υπήρξε πρωθυπουργός και άρα να του δοθεί θέση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, να εκλεγεί χωρίς σταυρό.

Αυτά είναι κακοήθειες: αν τον ενδιέφερε μόνο η επανεκλογή του, θα φρόντιζε να ξεχάσουμε ότι υπήρξε πρωθυπουργός.

Hommes d’ État

Οπως κάθε υπεύθυνος Homme d’ État, τον ενδιαφέρει να δώσει συμβουλές για τα εθνικά θέματα ενώπιον του εκλεκτού ακροατηρίου που είχαν συγκεντρώσει οι βαζέλες – έτσι λένε τους/τις παναθηναϊκούς/ές, δεν ξέρω γιατί -, τα μόνα άξια να απασχολούν τους Hommes d’ État.

Και επισήμανε ότι η επί της τιμημένης πρωθυπουργίας του απόρριψη του Σχεδίου Αναν ήταν υπέρ των συμφερόντων Ελλάδας και Κύπρου, επικαλούμενος «τα εκ των υστέρων σχόλια του λόρδου David Hannay, βετεράνου βρετανού διπλωμάτη και εν πολλοίς παρασκηνιακού εμπνευστή του Σχεδίου Annan, όπως δημοσιεύτηκαν στη Cyprus Mail, στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, όταν περιέγραφε την τελική μορφή του ως «»ασύνετα γενναιόδωρη» για τους Τούρκους».

Η Cyprus Mail, εν αντιθέσει προς πλείονες καλαμαράδικες εφημερίδες, έχει εξαιρετικό αρχείο και αποτελεσματικότατη αναζήτηση. Με δύο κλικ βρήκα αμέσως τη συνέντευξη όπου ο David Hannay πράγματι λέει αυτό που ανέφερε ο Μικρός έως Ελάχιστος: το τελικό σχέδιο ήταν «»unwisely generous» to the Turks», απερίσκεπτα ή ασύνετα γενναιόδωρο.

Και εξηγεί αμέσως γιατί: «It played into the hands of nationalist Greek Cypriots who were rejectionists from the start». Tο Merriam-Webster γράφει ότι ο ιδιωματισμός play into (someone’s) hands σημαίνει «to do something that one does not realize will hurt oneself and help someone else». To Linguee – δεν είναι λεξικό: δίνει φράσεις από τα αρχεία της Ενωσης (ομιλίες στο Ευρωκοινοβούλιο, επίσημα έγγραφα) που δείχνουν πώς έχουν αποδώσει διάφοροι μεταφραστές αυτό που ψάχνεις: κυριαρχεί η απόδοση «παίζει το παιχνίδι».

Ητοι, ο David Hannay είπε ότι η τελική μορφή του Σχεδίου Αναν ήταν «ασύνετα γενναιόδωρη» γιατί «έπαιξε το παιχνίδι των εθνικιστών Ελληνοκύπριων που ήσαν εξ αρχής απορριπτικοί». Και συνεχίζει «αυτό κατεξοχήν ίσχυε για τον Τάσσο Παπαδόπουλο που ήταν τότε πρόεδρος. Εννοώ, ήταν απλώς ένας κλώνος του Ντενκτάς στην άλλη πλευρά. Δεν επρόκειτο ποτέ να συμφωνήσει σε οτιδήποτε».

l Δεν ήταν κλώνος, είναι υπερβολή αυτό: τον Ντενκτάς δεν τον ξέθαψαν από τον τάφο του εκβιαστές απαιτώντας λεφτά. Τέτοιος εξευτελισμός σε Πρόεδρο Δημοκρατίας, πρωθυπουργό, βασιλιά, αρχηγό κράτους τέλος πάντων, δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας.

l Κλείνοντας την ομιλία του στις/στους «βαζέλες», ο Μικρός έως Ελάχιστος είπε το αυτονόητο: ότι ισχύει και για τον ίδιο αυτό που είπε ο στρατηγός Ντε Γκωλ: «Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France». Είναι η πρώτη φράση από τα απομνημονεύματά του. Ο συνταγματάρχης πυροβολικού «Ηπίτης», που τον έκαναν δρόμο στην Πλάκα, μεταφράζει «σε όλη μου τη ζωή είχα μια συγκεκριμένη ιδέα για τη Γαλλία».

Ομως τόσο το Larousse όσο και η ανολοκλήρωτη ακόμα 9η έκδοση του Λεξικού της Γαλλικής Ακαδημίας λένε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί στο ιντερνέτ η δημώδης μετάφραση «και η μυλωνού τον άντρα της με τους πραματευτάδες», η οποία θεωρείται βέβαιο ότι θα επικρατήσει της λογίας εκδοχής του μακαρίτη Ηπίτη.

l Ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα «με τις βιβλιοθήκες ή με τις βαριοπούλες;», για την αίθουσα βιβλιοθήκης που χτίζουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πάνε κουκουλοφόροι με βαριοπούλες και την γκρεμίζουν.

Το δίλημμα είναι ακόμη σοβαρότερο γιατί ο Μπόρχες – που ήξερε από βιβλία και γράμματα και ας ήταν τυφλός και δεν ήταν αρχιψεύταρος όπως ορισμένοι τυφλοί πολιτικοί – έχει πει ότι «αν υπάρχει παράδεισος, θα είναι βιβλιοθήκη».

Περί παραδείσων

Ομως, «το μεγάλο δίλημμα δεν είναι βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα αλλά το δίλημμα που έχει το μέσο νοικοκυριό αν θα πληρώσει το ρεύμα ή το φροντιστήριο» έδωσε μαθήματα φτηνού πλην διαλεκτικού υλισμού ο Αλέξης Τσίπρας. Βρισκόταν στον τόπο του βαρύτατου εγκλήματος, στη Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο Future of Retail 2022 της ΕΣΕΕ: η λιανική έχει μέλλον μόνο αν πουλάει φθηνά και ειδικότερος στη φτήνια να εξηγήσει στους εμπόρους τις τεχνικές της δεν υπάρχει.

l Αν όμως είχε διαβάσει Μπόρχες, θα ήταν προσεκτικότερος: η εικασία του επιβεβαιώνεται ως βεβαιότης από τις αριστοτελικές έρευνες που έχουμε κάνει με τον Μπούφο, ημερολόγιό μου: υπάρχει παράδεισος και είναι βιβλιοθήκη,

l «Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας στον παράδεισο» λέει η παροιμία. Για πατριάρχες δεν λέει τίποτα, εξαιρέθηκε ο Κύριλλος της Μόσχας από τα μέτρα κατά των συμπατριωτών του ολιγαρχών.

«Σεβαστός κληρικός είναι» σκέφθηκαν· αλλά δεν σκέφθηκαν ότι το κράτος που είχε πρόεδρο τον τυμβωρηχημένο Τάσσο Παπαδόπουλο και πορεύεται πουλώντας φθηνές χρυσές βίζες, αρχιεπίσκοπός τις ονόματι «Μακάριος» το έφτιαξε.

l Μακάριος και εγώ, κάνω βόλτες στο Πάρκο για να δροσιστώ, ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσα ωραία Plasmata – υπάρχουν και επίγειοι παράδεισοι, ημερολόγιό μου· χωμένος όμως διαρκώς σε πάπυρους και περγαμηνές ο Αριστοτέλης, δεν το καταλάβαινε.

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

Μετά το Τίμιο Ξύλο, ανεξάντλητο είναι και το χώμα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, αν και ανάρπαστο σε συσκευασία των 100 γραμμαρίων. Ινα πληρωθεί το ρηθέν ότι με τον σταυρό στο χέρι μόνο κάποιοι παπάδες έβγαλαν λεφτά…

ΣΤΑΥΡΟ-ΚΟΠΟΥΜΕΝΟΣ

…γιατί έχω την στα όρια της ειρωνείας αλλά σίγουρα και της φαντασίας αίσθηση πως αν ήταν ευρύτερα γνωστή η μεγάλη ποσότητα ανατολικογερμανικής και σοβιετικής κατασκευής οπλικών συστημάτων του ελληνικού στρατού, η ιδεολογία πολλών θα προέτασσε αλλαγή συμπεριφορών και στάσεων από τις απλές σκοπιές μέχρι το ίδιο το αμυντικό δόγμα;

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣ., ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΚΟΣ

Επερώτηση προς εσωδιαφωνούντας: Δηλαδή, όταν ο Ερντογάν υπερηφανεύεται για τα κατορθώματα του Πορθητή Μωάμεθ, ο Κυριάκος πρέπει να απαντά ότι ο Μ. Αλέξανδρος έφθασε μέχρι Ινδίες;

ΑΒΑΔΑΙΟΣ, ΑΦΕΡΙΜ ΜΠΡΕ…!

Να φυλούν την κανονικότητα της ζωής της πόλης ο Τάκης και ο Κώστας; Αστεία πράγματα! Να φιλούν τα εικονίσματα στο φόντο του γραφείου τους είναι μόνο ικανοί.

Γ. Κ., ΚΥΜΗ

Διόδωρε, μόνο για την πανδημία έπεσαν οι μάσκες! Δυστυχώς, μία ζωή τις έχουνε ως πρόσωπο οι διπρόσωποι, δειλοί, ύπουλοι, μισάνθρωποι, ανίκανοι, κλέφτες, άθλιοι, απατεώνες που κολυμπούν στις λάσπες…

ΜΙΧ. ΜΑΡΤΙΑΛΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της «ημιμάθειας» κυκλοφορούν – κυρίως συνταξιούχοι – που πολυδιαβάζουν, τρέφοντας αυταπάτες πως λογίζονται ως «διανοούμενοι»…

ΜΑΚΕΔΩΝ ΕΚ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Η ημέρα των Ευχαριστιών για την Τουρκία τελείωσε. Δεν της αρέσει πια η γαλοπούλα. Της αρέσουν τα ψάρια. Αλλά δεν ξέρει καλό κολύμπι. Ούτε εμείς άλλωστε.

ΔΕΣΠΩ ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ

Δεν λέω, Διόδωρε, να υιοθετήσουμε το καζαντζάκειο «δεν ελπίζω τίποτα», αλλά κούναγα το κεφάλι μου ακούγοντας από λοιμωξιολόγο ότι για πολλά χρόνια θα συμβιώνουμε με τον κορωνοϊό. Λ.χ. τριάντα χρόνια μετά το εμβόλιο, ο ιός της ανεμοβλογιάς εδώ είναι! Οπότε, παιδιά… πάμε παρακάτω!

ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ

Πες σε παρακαλώ στα playmates σου να φορέσουν κάτι πιο ελαφρύ. Καλοκαίριασε πια…

Γ. IDI T-ΗΣ, ΑΙΓΙΝΑ

«Το στοίχημα της επόμενης μέρας είναι η γείωση στους κοινωνικούς χώρους», Ρένια Σβίγκου, Ηλεκτρολόγος-Μπαρουφολόγος…

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ