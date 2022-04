Στο πλευρό του Ρονάλντο η Γιουνάιτεντ: «Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος»

Τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που θρηνεί την απώλεια του νεογέννητου γιου του. Όπως γνωστοποίησε μέσω των social media ο Πορτογάλος σταρ, η σύντροφός του Χεορχίνα Ροντρίγκες που κυοφορούσε δίδυμα, κατάφερε να γεννήσει υγιές μόνο το κοριτσάκι καθώς το αγοράκι έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Όπως είναι λογικό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ρονάλντο και της οικογένειάς του ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή της μέσω μηνύματος στα social media.

«Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος, Κριστιάνο. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου σ’ αυτή τη στιγμή», αναφέρει το μήνυμα της Γιουνάιτεντ.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔

Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi

— Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022