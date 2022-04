Γράφει ιστορία ο Κάρλο Αντσελότι: Το διπλό επίτευγμα

Με τον Καρίμ Μπενζεμά να βρίσκει δίχτυα στην παράταση, η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε την Τσέλσι και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League.

Οι Μαδριλένοι βρέθηκαν στα… σχοινιά και μια ανάσα από τον αποκλεισμό, αλλά τελικά κατάφεραν να τσεκάρουν το εισιτήριο για τους «4» της διοργνάνωσης.

Ο Κάρλο Αντσελότι συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στους πάγκους, καθώς έφθασε τις οκτώ παρουσίες στα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Με τη χθεσινή μεγάλη πρόκριση επί των Μπλε του Τόμας Τούχελ, ο ιταλός προπονητής ισοφάρισε τους Πεπ Γκουαρντιόλα και Ζοζέ Μουρίνιο.

Carlo Ancelotti becomes the third manager to reach the #UCL semi-finals 8️⃣ times!

Only Jose Mourinho and Pep Guardiola had done it before tonight… pic.twitter.com/ML2esMttRx

