Τζ. Πάιατ: Θα μου λείψει το ελληνικό καλοκαίρι

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ολοκλήρωση της θητείας του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα και ο Τζέφρι Πάιατ με ένα tweet δηλώνει ότι θα του λείψει το ελληνικό καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε ήταν προνόμιο για εκείνον να υπηρετήσει τη θητεία του ως πρέσβης στην Ελλάδα, την οποία χαρακτήρισε ως «αξιοσημείωτη γωνιά του κόσμου» Μάλιστα στην ίδια ανάρτηση ο Αμερικανός πρέσβης θέλησε να αποχαιρετήσει τη χώρα μας με μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα εκκλησάκι σε κάποιο ελληνικό νησί και απ’ εξω από αυτό το αγαπημένο του ποδήλατο

Στις αρχές του επόμενου μήνα, ο Τζέφρι Πάιατ θα ολοκληρώσει τη θητεία του ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Ελληνοαμερικανό Τζορτζ Τσούνη.

We’ll miss the Greek summer this year but that just makes me savor today’s preview that much more. What a privilege it has been to serve as 🇺🇸Ambassador in this remarkable corner of the world. pic.twitter.com/gf0mhgMYOp

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) April 10, 2022