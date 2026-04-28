Στα έργα ανάπλασης επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, στο Ζάππειο, περιηγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον συνόδευσαν η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, οι οποίοι παρουσίασαν τις παρεμβάσεις που μετέτρεψαν το σημείο σε χώρο ήπιας κυκλοφορίας.

Υπενθυμίζεται, ότι το έργο είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία στις 7 Απριλίου, έπειτα από δύο χρόνια εργασιών. Στο πλαίσιο της ανάπλασης τοποθετήθηκαν νέες στάσεις και σύγχρονα στέγαστρα, αναβαθμίζοντας την εμπειρία των επιβατών.

Παρά τις προκλήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεσή του, η λεωφόρος μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό αστικό χώρο, ο οποίος είναι πλέον προσβάσιμος σε κατοίκους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Η δήλωση Μπακογιάννη

Με αφορμή την περιήγηση του Πρωθυπουργού στα έργα της Βασιλίσσης Όλγας, ο επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστας Μπακογιάννης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της ανάπλασης, τονίζοντας πως πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της πρωτεύουσας παραδίδεται στους πολίτες. Ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι μετά από χρόνια συζητήσεων, το ίδιο το έργο αποτελεί πλέον την καλύτερη απάντηση, ενώ σημείωσε με νόημα πως η πολιτική αποκτά αξία μόνο όταν αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο.

Στο πλαίσιο της δήλωσής του, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων απηύθυνε ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση του οράματος της Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χωρών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αρχιτέκτονα Γιώργο Προβελέγγιο για την αρχική έμπνευση, καθώς και στην «Ανάπλαση ΑΕ» και τον Χρόνη Ακριτίδη για τη μετατροπή των σχεδίων σε πράξη. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή της Κυβέρνησης και της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για τη χρηματοδότηση και τη στήριξη της παρέμβασης.

Κλείνοντας, ο κ. Μπακογιάννης στάθηκε στη σημασία της ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης, ευχαριστώντας τα μέλη του προηγούμενου δημοτικού συμβουλίου και τις παρατάξεις των Παύλου Γερουλάνου, Βασίλη Καπερνάρου και Γιώργου Βουλγαράκη που πίστεψαν στο έργο. Τέλος, ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και τους Αθηναίους για την υπομονή τους, δηλώνοντας υπερήφανος που η Βασιλίσσης Όλγας αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο χώρο περιπάτου και πολιτισμού.

