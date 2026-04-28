Στις 27 Μαΐου θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Η απόφαση αυτή του δικαστηρίου για διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας για διάστημα ενός ολόκληρου μήνα, κορύφωσε την ένταση εντός της δικαστικής αίθουσας.

Το κλίμα στο δικαστήριο ήταν ήδη τεταμένο μετά τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου αλλά και τις καταγγελίες του δικηγόρου κ. Θέμη Σοφού σε βάρος των κ.κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή και Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Η ένσταση στην παράσταση πολιτικής αγωγής του Δημοσίου

Ο κ. Θέμης Σοφός είναι συνήγορος υπεράσπισης του ενός εκ των κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του Γιώργου Νικολάου τότε Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος κατέθεσε ένσταση κατά της παράστασης πολιτικής αγωγής από την πλευρά του Δημοσίου που δηλώθηκε από την εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη χθεσινή δικάσιμο.

Καταγγελίες από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων

«Πρόκειται για ωμή παρέμβαση! Δέχεται η έδρα να γίνονται πολιτικές παρεμβάσεις;», τόνισε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου (βαριά τραυματίας), Λουκάς Αποστολίδης.

Στην ίδια λογική Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στηλίτευσε επίσης την παρέμβαση Κυρανάκη αναφορικά με τη στοχοποίηση μόνο 4 εκ των 36 κατηγορουμένων και έκανε λόγο για πολιτικές μεθοδεύσεις.

Υποστήριξη κατηγορίας για Καραμανλή

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος Γιώργος Νικολάου, δια στόματος Θέμη Σοφού, δήλωσε την πρόθεσή του να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην εκκρεμούσα δικογραφία στο πρόσωπο του ελεγχόμενου από την ανάκριση, κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Μήνυση σε Κυρανάκη

Επιπλέον επιφυλάχθηκε για την κατάθεση μήνυσης για τα αδικήματα της ψευδής καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του Κωσταντίνου Κυρανάκη, αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, ο οποίος δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος του.

Η πολιτική αγωγή εκ μέρους του Δημοσίου

Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι, χθες, το Δημόσιο προχώρησε σε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας που αφορά τέσσερις κατηγορούμενους στην υπόθεση και συγκεκριμένα το σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λάρισας κατά το χρόνο που συνέβη η θανατηφόρα σύγκρουση, τους συναδέλφους του στην απογευματινή βάρδια καθώς και τον τότε Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, Γιώργο Νικολάου.

Στα ύψη η ένταση

Στη συνέχεια, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Μαΐου, με τους δικηγόρους να διαμαρτύρονται και να ζητούν να μάθουν για ποιο λόγο θα υπάρξει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου.

Οι επόμενες δικάσιμοι: 27 Μαΐου, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. «Θα μας σέβεστε κυρία πρόεδρε» φώναξε η Κωνσταντοπούλου αμέσως μετά τη σχετική ανακοίνωση.

Άλμα Λάττα: «Σκότωσαν τα παιδιά μας»

«Δεν έπρεπε να πάρουν τον Σαμαρά σταθμάρχη» ανέφερε η Άλμα Λάττα, μητέρα της αδικοχαμένης Κλαούντια.

Επίσης κατήγγειλε ότι στο σιδηρόδρομο «προσλάμβαναν κόσμο χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ήδη διαλυμένο σιδηροδρομικό σύστημα, το οποίο έθετε και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών».

Στις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης επανήλθε η Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, νωρίτερα είχε καταγγείλει τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης. Στην κατεύθυνση αυτή, ζήτησε να γνωστοποιηθούν οι διαδικασίες εργασιών για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα και η σχετική δαπάνη.

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε την υπεράσπιση των κατηγορουμένων για «ηθελημένη προσχεδιασμένη χρονοτριβή» οι οποίοι επιφυλάχθηκαν για τις αντιρρήσεις τους σχετικά με τις δηλώσεις κατηγορίας.