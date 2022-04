Στη Λίβερπουλ το «αστέρι» της Φούλαμ!

Ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα «αστέρια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κατάφερε να «κλείσει» η Λίβερπουλ! Οι «ρεντς» έφτασαν σε συμφωνία με τη Φούλαμ και έκαναν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, Φάμπιο Καρβάλιο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, θεωρείται οριστικό το deal των δύο ομάδων, με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να τα βρίσκει στα 6,5 εκατ. ευρώ με τη Φούλαμ για τον 19χρονο άσο.

Ο Πορτογάλος έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λίβερπουλ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Τη φετινή σεζόν ο Καρβάλιο έχει καταγράψει 29 συμμετοχές στην Championship, μετρώντας 7 γκολ και 7 ασίστ.

Excl: Fabio Carvalho to Liverpool, here we go. Done deal. Medical already completed with Fulham permission. 5 million fee plus 2.7m add ons, sell-on clause included. Contract until 2027. 🔴🇵🇹 #LFC

NO plan to loan him back. Announcement in May.

More: https://t.co/2HjY2Sly2H pic.twitter.com/Wd2EOYYqqm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 7, 2022