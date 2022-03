Στο Μουντιάλ ο Σισέ!

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στα πέναλτι, η Σενεγάλη του Παπέ Αμπού Σισέ απέκλεισε την Αίγυπτο και προκρίθηκε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Κομβικός στην σπουδαία πρόκριση των Λεόντων της Τερανγκά ο αμυντικός του Ολυμπιακού, που ξεκίνησε βασικός και παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος.

Οι Σενεγαλέζοι είχαν ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Κάιρο με 1-0, αλλά απάντησαν με το ίδιο… νόμισμα και η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί οι παίκτες του Αλιού Σισέ αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι και με 3-1 προκρίθηκαν, εν μέσω αποθέωσης, στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Μια σπουδαία στιγμή για Σενεγαλέζους, οι οποίοι τον Ιανουάριο είχαν κερδίσει τους Αιγύπτιους στα πενάλτι στον τελικό του Κόπα Αφρικα και είχαν κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Απόψε, τους κέρδισαν και πάλι στα πέναλτι και πήραν το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ και οι συμπαίκτες του μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένοι να ανατρέψουν το 1-0 του πρώτου παιχνιδιού και κατάφεραν να σκοράρουν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Ντιά.

Το γκολ του επιθετικού της Βιγιαρεάλ ισοφάρισε το σκορ του πρώτου παιχνιδιού και έβαλε… φωτιά στο Stade Me Abdoulaye Wade. Μέχρι το τέλος του 90άλεπτου δεν άλλαξε κάτι, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι.

Εκεί οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν ψυχραιμότεροι, με τους Σαρ, Ντιένγκ και Μανέ να ευστοχούν από την άσπρη βούλα, ενώ για τους Αιγύπτιους κατάφερε να ευστοχήσει μόνο ο Ελ Σόλια. Οι Σαλάχ, Ζιζό και Μοχάμεντ αστόχησαν, με την Σενεγάλη να πανηγυρίζει την πρόκριση και τον κόσμο να αποθεώνει τον Αλιού Σισέ και τους παίκτες του.

What a surreal penalty shootout.

Sadio Mane and Senegal down Egypt in a penalty shootout to clinch their place in the 2022 World Cup with lasers from fans littering the pitch.

🎥 @ESPNFCpic.twitter.com/gFGq6yRfj1

— The Athletic (@TheAthletic) March 29, 2022