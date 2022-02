Μηνύματα ρώσου στρατιώτη με τη μητέρα του -όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίστηκε- λίγο πριν σκοτωθεί, διάβασε ο πρέσβης της Ουκρανίας στον ΟΗΕ, ενώ οι μάχες μαίνονται για πέμπτη ημέρα.

«Μαμά, βρίσκομαι στην Ουκρανία. Εδώ μαίνεται πραγματικός πόλεμος. Φοβάμαι. Βομβαρδίζουμε όλες τις πόλεις… ακόμη και στοχεύοντας αμάχους» διάβασε ο ουκρανός πρέσβης, μιλώντας μάλιστα στη ρωσική γλώσσα.

Ukraine’s Ambassador to the UN read out text messages between a Russian soldier and his mother moments before he was killed. He read them in Russian.

«Mama, I’m in Ukraine. There is a real war raging here. I’m afraid. We are bombing all of the cities…even targeting civilians.» pic.twitter.com/mLmLVLpjCO

