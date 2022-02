Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου και τα πρώτα λεπτά της Κυριακής (τοπική ώρα) στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ, που ελέγχεται από τους αυτονομιστές, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters.

⭕🇺🇦#Ukraine: NOW explosions can be heard in #Donetsk pic.twitter.com/Zv837NeElq

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) February 19, 2022