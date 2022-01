Μπομπ Ντίλαν: Πούλησε για πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια τον κατάλογο της ηχογραφημένης μουσικής του

Ο Μπομπ Ντίλαν πούλησε τον περασμένο Ιούλιο όλο τον κατάλογό του ηχογραφημένης μουσικής στη Sony, ανακοίνωσε ο κολοσσός της μουσικής βιομηχανίας.

Η συμφωνία αφορά σχεδόν 60 χρόνια μουσικής του θρυλικού τραγουδιστή, από το πρώτο επώνυμο άλμπουμ του το 1962 έως το «Rough and Rowdy Ways» το 2020.

Η συναλλαγή καλύπτει, επίσης, τα «δικαιώματα των νέων τραγουδιών του στο μέλλον», σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της Sony, που δεν διευκρινίζει, εντούτοις, το ύψος του συμβολαίου.

Ο Μπομπ Ντίλαν, ηλικίας 80 ετών και κάτοχος βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας, είχε ήδη πουλήσει στα τέλη του 2020 τα συγγραφικά δικαιώματά του, ξεχωριστά από τα δικαιώματα ηχογραφήσεων, στην Universal, μία ανταγωνίστρια της Sony, έναντι ενός ποσού που υπολογιζόταν εκείνη την περίοδο στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Bob Dylan’s catalog of past and future recorded music was sold to Sony Music Entertainment, the company announced Monday, over a year after the legendary musician’s songwriting catalog was sold to Universal Music Publishing Group.https://t.co/bvvADU27wU pic.twitter.com/aU8VUVwuaX

