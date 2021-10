Μπάιντεν – Ερντογάν – Τι συζητήθηκε στη συνάντηση «αστραπή» των δύο ηγετών

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση που είχαν στη Ρώμη, στο περιθώριο της συνόδου της G20, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν και ο Tούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Να σημειώσουμε ότι η συνάντηση των δύο ηγετών δεν κράτησε ιδιαίτερα πολλή ώρα, αν και τα θέματα που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες είναι διάφορα και πολύπλοκα.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο Τούρκο αξιωματούχο και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η συνάντηση των δύο ηγετών διεξήχθη σε «πολύ θετικό κλίμα» και σύμφωνα με τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δυο τους συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων.

#BREAKING US, Turkey agree on formation of joint mechanism to strengthen, improve bilateral ties, following a meeting between countries’ presidents in Rome

