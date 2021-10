Μπάιντεν – Ερντογάν – Σε εξέλιξη η συνάντηση των δύο ηγετών

Ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα σε Τζο Μπάιντεν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης των G20. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 9 ώρα Ιταλίας οι ηγέτες της G20 μετέβησαν στο γνωστό σιντριβάνι Φοντάνα Ντι Τρέβι της Ρώμης, μέσα στο οποίο έριξαν ένα ευρώ.

Σύμφωνα με την παράδοση, με τον τρόπο αυτό θα τους δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να ξαναεπισκεφθούν την «Αιώνια Πόλη».

Έριξαν στο σιντριβάνι ένα «ιταλικό ευρώ», με ανάγλυφο τον «άνθρωπο του Βιτρούβιου» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Αμέσως μετά επέστρεψαν στην περιοχή Έουρ, για τις εργασίες της συνόδου.

Παράλληλα, στις 10.10 τοπική ώρα, άρχισε η διμερής συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Σχεδιάζουμε να έχουμε μια καλή συζήτηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών.

US President Biden: 'We're planning to have a good conversation' says ahead of Erdogan meeting

