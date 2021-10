Τουλάχιστον πέντε νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός της δολοφονικής επίθεσης τοξοβόλου στην πόλη Κόνγκσμπεργκ στη Νορβηγία ενώ ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Η πρωθυπουργός, Έρνα Σόλμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου καθησύχασε τους πολίτες λέγοντας ότι η Αστυνομία έχει τον έλεγχο, ενώ έστειλε τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων.

Η υπουργός Δικαιοσύνης, Μόνικα Μέλαντ έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό περιστατικό», ενώ τόνισε ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται σε ετοιμότητα και ο Δήμος της περιοχής έχει τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Επίσης, σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα.

Μνήμες από το 2011 ξύπνησε η σημερινή δολοφονική επίθεση. Θυμίζουμε ότι στις 22 Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους με βομβιστική επίθεση κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο πριν να ανοίξει πυρ εναντίον μιας θερινής κατασκήνωσης της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF) στο νησί Ουτόγια.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και, δυστυχώς, επίσης πολλοί νεκροί», δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής Αστυνομίας, Όιβιντ Άας. Αρνήθηκε, πάντως, να δώσει αριθμό θυμάτων. Οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NRK, επικαλούμενος πηγές, έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς στις επιθέσεις.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, αυτό το άτομο έδρασε μόνο του», συμπλήρωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας. Σύμφωνα με το NRK, δεν υπάρχουν τραυματίες αστυνομικοί από την επίθεση.

