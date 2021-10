Το νέο ιστορικό ρεκόρ του Ρονάλντο

Με μεγάλο πρωταγωνιστή -ποιον άλλον- τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία επιβλήθηκε εύκολα με 5-0 του Λουξεμβούργου για την 8η αγωνιστική των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο CR7 φώναξε για άλλη μία φορά «παρών», καθώς σκόραρε τρεις φορές και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του Φερνάντο Σάντος να τελειώσει νωρίς την υπόθεση της νίκης.

Μία ακόμη βραδιά στην οποία ο Ρονάλντο έγραψε ένα άλλο ρεκόρ. Τι έκανε ο 36χρονος σούπερ σταρ; Με το χατ τρικ απέναντι στο Λουξεμβούργο, έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα χατ τρικ σε εθνικό επίπεδο, φτάνοντας τα 10. Έτσι, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε διψήφιο αριθμό χατ τρικ με την πατρίδα του!

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (10 hat-tricks) is now the all-time leader in men’s International hat-tricks 🎩🌟 pic.twitter.com/yQm2Qzh0tW

— RouteOneFootball (@Route1futbol) October 12, 2021