Ο Γιώργος Μασούρας ήταν ο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στο διπλό επί της Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο διεθνής εξτρέμ σκόραρε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ και οι αντίπαλοι δεν είχαν κανέναν τρόπο να τον σταματήσουν.

Τα επιτεύγματα του Μασούρα δεν πέρασαν απαρατήρητα από την UEFA, η οποία τον ανακύρηξε κορυφαίο ποδοσφαιριστή της αγωνιστικής!

O Μασούρας είχε καλύτερη απόδοση από ποδοσφαιριστές όπως ο Κουίνσι Προμές και ο Καρλ Τόκο Εκαμπί, δείχνοντας την αξία του και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul 🔥

🌟 Giorgos Masouras

⭐️ Quincy Promes

⭐️ Karl Toko Ekambi

⭐️ Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/Yy4VuivKbk

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2021