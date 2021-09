Ισοπαλία Σοσιαλδημοκρατών – Χριστιανοδημοκρατών δείχνει το πρώτο exit poll μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, SPD και CDU/CSU εμφανίζονται να λαμβάνουν από 25%.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 15% και ακολουθούν οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11%, όσο και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) και η Αριστερά με 5%.

Το ίδιο exit poll μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD.

JUST IN: The first exit polls for #btw21 are in and show the CDU/CSU and SPD in a dead heat: pic.twitter.com/EeiQJ6B73R

— DW News (@dwnews) September 26, 2021