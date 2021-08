Χιου Τζάκμαν, Η μεγάλη επιστροφή

Δεν τον έχουμε δει στην οθόνη, μεγάλη ή μικρή, εδώ και αρκετό καιρό – τεχνικά από το 2018, όταν στις αίθουσες παίχτηκε η ταινία «Ο υποψήφιος», όπου ο Χιου Τζάκμαν υποδύθηκε τον Γκάρι Χαρτ, έναν πολλά υποσχόμενο αμερικανό πολιτικό της δεκαετίας του 1980, ο οποίος καταστράφηκε εξαιτίας ενός μυστηριώδους σεξουαλικού σκανδάλου (προοριζόταν για πρόεδρος της Αμερικής). Να όμως που στις μέρες μας ο 52χρονος αυστραλός ηθοποιός και μέγας λάτρης της Ελλάδας (έχει δηλώσει ότι έχει ελληνικές ρίζες και λατρεύει το Αιγαίο, ιδίως την Αντίπαρο) βρίσκεται σε φουλ δραστηριότητα. Σε ό,τι αφορά την καταγωγή του, ο Τζάκμαν έχει αναφερθεί τόσο στο σκωτσέζικο αίμα από την πλευρά της γιαγιάς του όσο και στο ελληνικό από την πλευρά του παππού του, το όνομα του οποίου ήταν Νίκος-Ισίδωρος Μπέλας.

Και σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες δραστηριότητές του, κατ’ αρχάς ο Τζάκμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία «Ταξίδι μέσα από τη μνήμη», ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας σκηνοθετημένο από τη Λίζα Τζόι, στο οποίο ένας επιστήμονας επινοεί ένα μέσο που σου επιτρέπει να ξαναζείς το παρελθόν σου και χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βρει τη χαμένη του αγάπη. Στο φιλμ, που άρχισε να προβάλλεται στα σινεμά στις 26 Αυγούστου, συμπρωταγωνιστούν η Ρεμπέκα Φέργκιουσον και η Τάντι Νιούτον. Υπάρχουν ωστόσο και άλλα μελλοντικά σχέδια: το οικογενειακό δράμα «Ο γιος» με τη Βανέσα Κέρμπι και τη Λόρα Ντερν και η φημολογούμενη συμμετοχή του στο βιογραφικό δράμα «The Good Spy». Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ακούγεται επίσης ότι ο Τζάκμαν θα υποδυθεί δύο εκ διαμέτρου διαφορετικές θρυλικές προσωπικότητες: τον οδηγό αγώνων αυτοκινήτου και, αργότερα, ιδρυτή της Scuderia Ferrari Εντσο Φεράρι στο «Enzo Ferrari» και τον Απόστολο Παύλο στο «Apostle Paul».

Εξαιρετική η πορεία λοιπόν ενός ηθοποιού ο οποίος αυτή την εποχή έχει το momentum με το μέρος του ενώ ωριμάζει εκπληκτικά. Σίγουρα δεν είναι καθόλου τυχαίος. Πρώτα απ’ όλα η αδιαμφισβήτητη αρρενωπότητα του Τζάκμαν εξακολουθεί να ενθουσιάζει τις γυναίκες. Από το 2000 ως το 2004 συμπεριλαμβανόταν στη λίστα του περιοδικού «People» με τους 50 πιο σέξι άνδρες του κόσμου και το 2008, από το ίδιο περιοδικό, ο Τζάκμαν ψηφίστηκε ως ο πιο σέξι άνδρας στον κόσμο. Βέβαια, κάτι τέτοιες ταμπέλες δεν είναι πάντα για καλό, αρκεί να θυμηθούμε εκείνο το περιστατικό του 2013, όταν μια γυναίκα συνελήφθη έξω από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη επειδή εξέφρασε τον έρωτά της απέναντί του πετώντας του μια… ηλεκτρική μηχανή ξυρίσματος. Εξάλλου σε ό,τι αφορά τις γυναίκες ο Χιου έχει κατασταλάξει προ καιρού, όντας τυφλά αφοσιωμένος στην Ντέμπορα-Λι Φέρνες, την κατά 13 χρόνια μεγαλύτερη σύζυγό του, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς «Correlli», το 1995. Ο ηθοποιός έχει πολλάκις δηλώσει ότι με το που την είδε πίστεψε ότι η Φέρνες θα γινόταν η γυναίκα της ζωής του. Παντρεύτηκαν 11 μήνες μετά τη γνωριμία τους (παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της) και έχουν υιοθετήσει δύο παιδιά, τον Οσκαρ και την Αβα, 18 και 13 χρόνων αντιστοίχως.

Παρ’ ολίγον Τζέιμς Μποντ

Πέραν της αδιαμφισβήτητης γοητείας και ενός βαθιά πολιτικοποιημένου προφίλ, ο Τζάκμαν είναι ένα πραγματικά πολύπλευρο ταλέντο. Εγινε γνωστός στο ευρύ κοινό στις αρχές της δεκαετίας του 2000 από τον ρόλο του Wolverine στις ταινίες «X-Men», ενός ήρωα που υποδύθηκε αρκετές φορές. Χρωστά τη φήμη του στον φίλο του, Ράσελ Κρόου, ο οποίος αρνήθηκε τον ρόλο που εν τέλει πήγε στον Τζάκμαν. Οσον αφορά τις αρνήσεις από τη δική του πλευρά, ο Τζάκμαν έχει δημοσίως πει ότι ένα από τα πιο προκλητικά «όχι» που είπε ποτέ στην καριέρα του ήταν όταν το 2006 αρνήθηκε να υποδυθεί τον διασημότερο κατάσκοπο του θεάματος, τον Τζέιμς Μποντ. Η πρόταση να υποδυθεί τον 007, τον spy των σελίδων του Ιαν Φλέμινγκ, του είχε γίνει όταν ετοιμαζόταν το «Casino Royale» και η απόρριψη της πρότασης είχε ως αποτέλεσμα ο ρόλος να δοθεί στον Ντάνιελ Κρεγκ.

Ομως όσοι έχουν δει ταινίες του όπως οι «Αθλιοι» ή το «The Greatest Showman», θα έχουν επίσης προσέξει τις τεράστιες ικανότητες του Τζάκμαν στο τραγούδι και στον χορό, δύο δύσκολες μορφές ψυχαγωγίας, που υπήρξαν τα κυρίαρχα στοιχεία της μεγάλης περιοδείας που έκανε το 2019 με τίτλο «The Man. The Music. The Show» («Ο άνδρας. Η μουσική. Το σόου»). Ενα πλούσιο υπερθέαμα το οποίο περιελάμβανε μουσικοχορευτικά νούμερα από διάφορα μιούζικαλ, στα οποία ο Τζάκμαν έχει παίξει, τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του μιούζικαλ «The Boy from Oz» που ανέβηκε με επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ το 2003 και του χάρισε το βραβείο ΤΟΝΥ. Λάτρης του χορού και του τραγουδιού από πολύ μικρή ηλικία, ο Τζάκμαν ασχολήθηκε με πείσμα και με τις δύο τέχνες μετά τις σπουδές του στους τομείς της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ. Οταν ήταν νεότερος στόχος της ζωής του ήταν να γίνει freelance journalist. Η δημοσιογραφία έχασε, η υποκριτική κέρδισε.