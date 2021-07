Ο Ερντογάν εξοργίζει τις ΗΠΑ : Στο ΣΑ του ΟΗΕ το άνοιγμα των Βαρωσίων

Tην έντονη και σε υψηλούς τόνους αντίδραση των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει οι εξαγγελίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για άνοιγμα και αξιοποίηση μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Τα μηνύματα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού έρχονται το ένα μετά το άλλο, δείχνοντας το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Δεν είναι τυχαίο το σχόλιο που έκανε την Κυριακή ο Ερντογάν ότι «κάποιοι στις ΗΠΑ ενοχλήθηκαν από τις κινήσεις μας».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν έναν ολοκληρωμένο διακανονισμό για την επανένωση του Κύπρου ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η τουρκική πρόταση για τη δημιουργία δύο κρατών στη Κύπρο αλλά και οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων συνιστούν απειλή όχι μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και για την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, όπως εκτιμά ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας τονίζει πως είναι καθήκον των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι τα μάτια του κόσμου θα παραμείνουν στραμμένα στην Κύπρο και ότι η Άγκυρα θα καταστεί υπόλογη για τις πράξεις της.

«Με απλά λόγια, ο Ερντογάν δεν είναι φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον υπουργό Μπλίνκεν για να διερευνήσουμε νέα μέτρα που μπορεί να λάβει η κυβέρνηση Μπάιντεν για να διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν θα αντιμετωπίσει πρόσθετες συνέπειες για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για την απροκάλυπτη αποφασιστικότητά του να κλέψει τους από τους Κύπριους τον έλεγχο της μοίρας τους. Ως ΗΠΑ πρέπει να παραμείνουν σταθερές στη δέσμευσή μας να βοηθήσουμε στον τερματισμό της τραγικής διαίρεσης αυτού του νησιωτικού έθνους», επεσήμανε ο κ. Μενέντεζ.

Κάνοντας λόγο για μία ζοφερή επέτειο, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας είπε πως η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα γεγονότα της παράνομης εισβολής χρησίμευσαν μόνο για να διαφυλάξουν την ολοένα πιο επιθετική και επικίνδυνη στάση της Τουρκίας, η οποία αντιτίθεται στα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και των στενότερων συμμάχων και συνεργατών τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, έκανε λόγο για μία απαράδεκτη απόφαση, εκφράζοντας την απερίφραστη καταδίκη των ΗΠΑ και προτρέποντας την Άγκυρα και την τουρκοκυπριακή ηγεσία να αλλάξουν ριζικά την πολιτική που ακολουθούν στο ζήτημα των Βαρωσίων.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε επικοινωνία με εταίρους που σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο προκειμένου να παραπέμψουν το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου θα ζητήσουν την έντονη αντίδρασή του.

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπενθύμισε ότι οι τουρκικές κινήσεις είναι σαφώς ασυμβίβαστες με τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία απαιτούν ρητά τη διαχείριση των Βαρωσίων από τα Ηνωμένα Έθνη. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της αποφυγής προκλητικών μονομερών δράσεων που αυξάνουν τις εντάσεις στο νησί.

We condemn the decision to have Turkish Cypriots take control over parts of Varosha, which is inconsistent with UN resolutions, unacceptable, and incompatible with past commitments to resume settlement talks. We urge a reversal of this decision and steps taken since Oct. 2020.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 21, 2021