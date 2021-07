Υπό τα «δεσμά» της κηδεμονίας του πατέρα της θα συνεχίζει να ζει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της τραγουδίστριας να παυθεί ο ρόλος του πατέρα της Τζέιμι ως «κηδεμόνας» της. Έτσι, η ποπ σταρ θα εξακολουθεί να μην έχει τον έλεγχο της περιουσία της και της ζωής της.

«Το αίτημα να ανασταλεί άμεσα η ιδιότητα του κηδεμόνα του Τζέιμς Π. Σπίαρς μετά τον διορισμό της Bessemer Trust Company της Καλιφόρνια ως αποκλειστικού κηδεμόνα της περιουσίας της απορρίπτεται μετ’ επιφυλάξεως παντός δικαιώματος» αναφέρουν τα έγγραφα, σύμφωνα με την USA Today.

Η Μπρίτνεϊ τις προηγούμενες ημέρες κατήγγειλε ότι δεν έχει κανέναν έλεγχο της ζωής της, της περιουσίας της, αλλά και του σώματος της. Η ίδια δικαιούται μονάχα 2.000 δολάρια εβδομαδιαίως από την περιουσία της ενώ δεν επιτρέπεται ούτε να κάνει παιδιά. Συγκεκριμένα, ο πατέρας της και η Bessemer Trust έχουν τον έλεγχο της περιουσίας της τραγουδίστριας, ενώ η επαγγελματίας κηδεμόνας Τζόντι Μοντγκόμερι διαχειρίζεται τις άλλες πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο ξανά το δικαστήριο αρνήθηκε να εκδώσει απόφαση για τις νομικές προσπάθειες της Μπρίτνεϊ Σπίαρς να ανακτήσει το έλεγχο της ζωής της και να βάλει τέλος στο νομικό καθεστώς που την κρατά «αιχμάλωτη» τα τελευταία 13 χρόνια.

Η τραγουδίστρια στο δικαστήριο ήταν «καταπέλτης» απέναντι στον πατέρα της, λέγοντας ότι «του άρεσε 100.000% να έχει τον έλεγχο να προκαλεί πόνο στην ίδια του την κόρη. Ο μπαμπάς μου και όσοι άλλοι έπαιξαν καίριο ρόλο στην επιτροπεία μου θα έπρεπε να βρίσκονται φυλακή. Τους έχει δοθεί υπερβολικά πολύς έλεγχος».

Επίσης, εξήγησε ότι όταν πριν τρία χρόνια βρισκόταν σε ψυχιατρική κλινική και διαβεβαίωνε τους φαν της και τον κόσμο ότι είναι καλά και ευτυχισμένη έλεγε ψέματα. «Όταν πήγα εκεί μου στέρησαν τα πάντα. Με παρακολουθούσαν ενώ άλλαζα ρούχα, γυμνή κάθε μέρα. Καθόμουν σε μια καρέκλα 10 ώρες τη μέρα, επτά μέρες την εβδομάδα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Britney Spears’ request to have her father removed as conservator has been denied by a judge — for now. https://t.co/VWkbznALRZ

— USA TODAY (@USATODAY) July 1, 2021