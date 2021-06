Ο μεγιστάνας του ομίλου Virgin Ρίτσαρντ Μπράνσον ίσως επιχειρήσει να προλάβει τον Τζεφ Μπέζος ως ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που πετά στο Διάστημα με το δικό του υποτροχιακό σκάφος.

Το αφεντικό της Amazon ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα εκτοξευτεί μέχρι το επίσημο όριο του Διαστήματος στις 20 Ιουλίου, 52η επέτειο της πρώτης προσσελήνωσης. Ο Μπέζος, ο αδελφός του Μαρκ και ο νικητής μιας διαδικτυακής δημοπρασίας θα επιβαίνουν στο σκάφος New Shepard της Blue Origin.

Θα είναι η πρώτη πτήση με ανθρώπους που πραγματοποιεί η διαστημική εταιρεία του Μπέζος, έπειτα από 15 δοκιμαστικές πτήσεις χωρίς επιβαίνοντες στον ουρανό του Τέξας.

Ο Μπράνσον έσπευσε να συγχαρεί τον Μπέζος μέσω Twitter, έδειξε όμως να προαναγγέλλει εξελίξεις καλώντας τους ακολούθους του να περιμένουν νέα ανάρτηση.

Many congratulations to @JeffBezos & his brother Mark on announcing spaceflight plans. Jeff started building @blueorigin in 2000, we started building @virgingalactic in 2004 & now both are opening up access to Space – how extraordinary! Watch this space…

— Richard Branson (@richardbranson) June 7, 2021