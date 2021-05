Premier League: Με θεατές οι δύο τελευταίες αγωνιστικές του αγγλικού πρωταθλήματος

Με κόσμο στα γήπεδα θα αποχαιρετήσουν οι ομάδες της Premier League την αγωνιστική περίοδο 2020-21, όπως ανακοινώθηκε από τη διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος.

Έτσι, στις δύο τελευταίες αγωνιστικές θα επιτραπεί η παρουσία περίπου 10.000 οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, υπό την προϋπόθεση της οριστικής απόφασης της βρετανικής κυβέρνησης για την έναρξη του τρίτου σταδίου επιστροφής στην κανονικότητα.

Με δεδομένο ότι η τρίτη φάση χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων θα αρχίσει τη Δευτέρα 17/5, η Premier League έχει ήδη μεταθέσει την 37η αγωνιστική για το διήμερο 18-19/5, ενώ τα παιχνίδια της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν την Κυριακή 23/5, με κοινή ώρα έναρξης στις 6 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα, η Premier League προσάρμοσε το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών με τέτοιον τρόπο, ώστε και οι 20 σύλλογοι της κατηγορίας να δώσουν από ένα εντός έδρας παιχνίδι, παρουσία φιλάθλων.

Premier League says will now only be home fans allowed when crowds of up to 10,000 are allowed for the final two rounds of games – no away fans.

Covers games on Tuesday May 18 and Wednesday 19 May, and Sunday May 23

— Rob Harris (@RobHarris) May 5, 2021