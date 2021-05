Ίντερ: Πανηγύριζε ο Λουκάκου στους δρόμους του Μιλάνου

Η Ίντερ «στέφθηκε» και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ιταλίας, μετά την επικράτηση της με 2-0 επί της Κροτόνε και την ισοπαλία της Αταλάντα με την Σασουόλο.

Οι οπαδοί των Νεραντζούρι δεν ήταν οι μόνοι που ξέσπασαν σε «ξέφρενους» πανηγυρισμούς – στις πλατείες της πόλης του Μιλάνου – αφού το παράδειγμα τους ακολούθησε και ο Ρομελού Λουκάκου. Ο Βέλγος επιθετικός εθεάθη να γιορτάζει και εκείνος με την σειρά του το 19ο πρωτάθλημα της ομάδας του, με ένα λίγο πιο… έξαλλο τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής έκανε live μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Instagram, μέσα από το οποίο ο ίδιος φαινόταν να έχει βγει από την ηλιοροφή ενός αυτοκινήτου και να φωνάζει το σύνθημα: «Campeones, Campeones».

When he stopped at a traffic light, a kid asked: ‘Wait…are you Lukaku?’ 😅🤣#Inter #FCIM pic.twitter.com/wK7ViP8yx9

— Lorenzo Bettoni (@LoreBetto) May 2, 2021