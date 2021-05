Επίσημο: Αναβολή στο Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

Οριστική αναβολή στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ λόγω των επεισοδίων που προκάλεσαν οι οπαδοί των γηπεδούχων διαμαρτυρόμενοι κατά της οικογένειας Γκλέιζερ. Με ανακοίνωσή τους οι «κόκκινοι διάβολοι» ενημερώνουν ότι για λόγους ασφαλείας το ματς δεν θα διεξαχθεί απόψε ύστερα από κοινή απόφαση μεταξύ αστυνομίας, ομάδων και διοργανώτριας.

«Μετά από συζήτηση με την αστυνομία, την Premier League, τη διοίκηση του Ολντ Τράφορντ και τις ομάδες, ο αγώνας με τη Λίβερπουλ αναβάλλεται για λόγους ασφάλειας μετά από τη σημερινή διαδήλωση. Θα ξεκινήσουν επαφές με την Premier League για να βρεθεί νέα ημερομηνία για την αναμέτρηση. Οι οπαδοί μας έχουν πάθος για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αντιλαμβανόμαστε πλήρως το δικαίωμά τους να το εκφράσουν με ειρηνική διαμαρτυρία. Παρόλα αυτά, αισθανόμαστε λύπη για την αναστάτωση της ομάδας και τον κίνδυνο στον οποίο βρέθηκαν κάποιοι οπαδοί, το προσωπικό και η αστυνομία. Ευχαριστούμε την αστυνομία για την υποστήριξη, θα την βοηθήσουμε στην έρευνά της» αναφέρει η ανακοίνωση της Γιουνάιτεντ.

Significant protests taking place by 1000s of fans now outside Old Trafford against the Glazers after some got inside onto the pitch. Probably the biggest ever seen.

Comes amid a wider boycott of social media https://t.co/V9pvI8xLkf pic.twitter.com/0yC1xXuqPO

