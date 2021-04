Ρόκετς – Μπακς 143-136: Ήττα-σοκ για τους Μπακς – Τραυματίστηκε στην πρώτη φάση ο Αντετοκούνμπο

Όλα στραβά πήγαν για τους Μπακς στην αναμέτρηση με τους Ρόκετς στο Χιούστον, αφού τα Ελάφια είδαν στην πρώτη φάση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το ματς, ενώ γνώρισαν και την ήττα με 143-136 από τη χειρότερη ομάδα του ΝΒΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak πάτησε στο πόδι του Κέλι Ολίνικ και τραυματίστηκε στο δεξιό αστράγαλο στα 32 δευτερόλεπτα και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, ενώ δεν επέστρεψε ποτέ στο ματς.

Πλέον μένει να φανεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα που θα λείψει από τα παρκέ.

Όσον αφορά το ματς, τα Ελάφια χωρίς τον Γιάννη ήταν άλλη ομάδα, το ματς έγινε ντέρμπι και εντέλει ηττήθηκαν, με το Χιούστον να παίρνει μια σπουδαία νίκη και να ρίχνει την ομάδα του έλληνα σούπερ σταρ στο 38-24 (18-14 εκτός έδρας).

Πολύ καλός ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 30 πόντους (11/15 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/6 βολές), ενώ είχε 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ.

Επίσης, 30 πόντους σημείωσε και ο Μπριν Φορμπς (5/7 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 2/2 βολές).

Από την άλλη, για τους Ρόκετς φοβερός ήταν ο νεαρός πόιντ γκαρντ Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, που πέτυχε 50 πόντους (7/11 δίποντα, 9/15 τρίποντα, 9/11 βολές), ενώ είχε 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Κρίστιαν Γουντ, με 31 πόντους (4/11 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-38, 65-73, 104-98, 143-136

Δείτε τον τραυματισμό του Γιάννη:

Per Mike Budenholzer, the Bucks expect Giannis Antetokounmpo and Donte DiVincenzo to play tonight. https://t.co/rgOqg5Kc8N

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 29, 2021