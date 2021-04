Τραγωδία στην πυγμαχία: Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ στα 19 του ο Ρασίντ Αλ-Σουαϊσάτ

Μοιραίος ήταν ο αγώνας του 19χρονου πυγμάχου, Ρασίντ Αλ-Σουαϊσάτ, εναντίον του Άντον Γουινογκράντοου, αφού ένα χτύπημα ήταν αρκετό για να τον βγάλει νοκ-άουτ.

Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε τελικώς, η ζημιά ήταν μεγαλύτερη από αυτό που φαντάστηκαν όλοι και ο παίκτης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στον εγκέφαλο. Μετά από τη δύσκολη επέμβαση παρέμεινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας όμως δυστυχώς δεν μπόρεσε ποτέ να βγει τελικώς έχασε την μάχη για την ζωή.

«Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε για το θάνατο του Rashed Al-Swaisat από την Ιορδανία, που εισήχθη στο νοσοκομείο στις 16 Απριλίου κατά τη διάρκεια αγώνα του AIBA YWCHs.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του, στους οποίους προσφέρουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας.

🇯🇴#Jordanese 🥊Boxer, Rashed Al-Swaisat finally pronounced dead, 10 days after collapsing in a bout with Anyone Winogradow in Poland #aibaboxing #coreafriqueboxingpromotion #BoxingNews #EGesports pic.twitter.com/pT87ZOGwX1

— Sporting Crystal 32fm🇳🇬⚽ Alfa Lamboroki (@AbimbolaLameed) April 27, 2021