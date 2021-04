Ρεάλ – Τσέλσι (1-1): Παλικαρίσια ισοπαλία για τους Λονδρέζους στη Μαδρίτη – Δείτε τα γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League, με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στις 5 Μαΐου. Αήττητη για 18ο ματς σε όλες τις διοργανώσεις οι «μερέγχες».

Εν μέσω καταρρακτώδους βροχής που δυσκόλευε την ανάπτυξη του παιχνιδιού, οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με τον Πούλισικ στο 14′, με την ομάδα του Ζιντάν να ανεβάζει την απόδοσή της και να φτάνει στην ισοφάριση με τον Μπενζεμά στο 29′. Το ματς ήταν ισορροπημένο στο δεύτερο μέρος, το οποίο κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με το 1-1 να μένει ως το τέλος.

Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα και έχασαν τρομερή ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα στο 9′. Ο Πούλισικ από τα δεξιά βρήκε με κεφαλιά-πάσα τον Βέρνερ, ο οποίος έκανε την προβολή από τη μικρή περιοχή αλλά ο Κουρτουά απέκρουσε σωτήρια, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βέλγος τερματοφύλακας σταμάτησε ξανά τον επιθετικό της Τσέλσι.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή στο «Αλφρέντο Ντι Στέφανο», το ματς είχε φοβερό ρυθμό από τα πρώτα λεπτά, με τους Λονδρέζους να παίρνουν το προβάδισμα στο 14′.

Ο Ρούντιγκερ έκανε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας βρίσκοντας τον Πούλισικ, αυτός κατέβασε υπέροχα την μπάλα, απέφυγε τον Κουρτουά που είχε βγει από το τέρμα του και με δυνατό σουτ έκανε το 0-1.

Έτσι, ο 22χρονος επιθετικός της Τσέλσι έγινε ο πρώτος Αμερικανός που σκοράρει σε ημιτελικό του Champions League, έφτασε τα 5 γκολ στη διοργάνωση και ξεπέρασε τον Αμερικανό ΝταΜάρκους Μπίσλεϊ (4).

🇺🇸 Top American scorers in Champions League history:

Η ομάδα του Ζιντάν προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε πολύ κοντά στην ισοφάριση λίγο αργότερα. Ο Μπενζεμά βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα τράνταξε το αριστερό δοκάρι του Μεντί στο 23′.

Η Ρεάλ ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και έφερε το ματς στα ίσα στο 29′. Ο Μαρσέλο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, μετά από κεφαλιές των Βαράν και Μιλιτάο η μπάλα έφτασε στον Μπενζεμά, ο οποίος με φοβερό γυριστό σουτ από τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Αυτό ήταν το 28ο γκολ του Γάλλου επιθετικού τη φετινή σεζόν και το 71ο συνολικά στο Champions League, κάτι που τον έφερε στην 4η θέση των σκόρερ της διοργάνωσης πίσω μόνο από τους Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (73), Λιονέλ Μέσι (120) και Κριστιάνο Ρονάλντο (134).

⚪️ Karim Benzema joins Raúl González on 71 goals in the Champions League 👏

Real Madrid legend ✅#UCL pic.twitter.com/eiSSBk04Eq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021