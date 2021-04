«Μύθος» ο Γκουαρντιόλα: Κερδίζει έναν τίτλο ανά 23 παιχνίδια

Μύθος, θρύλος, μεγάλος. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα οδήγησε τη Μάντσεστερ Σίτι σε ακόμη έναν τίτλο, με τους «πολίτες» να επικρατούν στον τελικό του Carabao Cup με 1-0 απέναντι στην Τότεναμ και να φτάνουν στην κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν…

Μία ακόμη διάκριση για τον Καταλανό τεχνικό που έφτασε στον 30ο τίτλο της καριέρας του. 30 τίτλους! Απίθανος ο αριθμός των κατακτήσεων του Γκουαρντιόλα που έχει αποδεικνύει συνεχώς πως πρόκειται για ένας εκ των κορυφαίων προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Και τα στατιστικά είναι εδώ για να πείσουν και τους… δυσπιστους. Στα 12 χρόνια που είναι επαγγελματίας προπονητής, ο Καταλανός έχει καταφέρει να κατακτήσει 30 τίτλους, με τον αριθμό να αναλογεί σε ένα τρόπαιο ανά 23 παιχνίδια! Τρομερό…

Pep Guardiola has now won 30 trophies since becoming Barcelona manager in July 2008.

