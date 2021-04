Η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer «επιτάχυνε την παραγωγή» του εμβολίου της για τον νέο κοροναϊό και θα μπορέσει να παραδώσει στις ΗΠΑ μέχρι τα τέλη του Μαΐου 10% περισσότερες δόσεις από ό,τι προβλεπόταν ως εδώ, γνωστοποίησε ο επικεφαλής Αλμπέρ Μπουρλά μέσω Twitter.

Η τεράστια αμερικανική φαρμακευτική, που ανέπτυξε το εμβόλιο μαζί με τη γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech, θα μπορέσει επίσης «να παραδώσει το σύνολο των 300 εκατομμυρίων (δόσεων) όπως ήταν η συμβατική της υποχρέωση ως τα τέλη Ιουλίου δύο εβδομάδες νωρίτερα» από την καθορισμένη προθεσμία, πρόσθεσε.

.@Pfizer has ramped up production of our #COVID19 vaccine & can deliver 10% more doses to the US by the end of May than previously agreed (total of 220M) & supply the full 300M agreed on for the end of July two weeks early. In the fight against COVID-19, we’re in this together.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 13, 2021